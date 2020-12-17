Утро в Ижевске: вакцинация от коронавируса, закрытие кладбища и снижение цен на продукты

Температура воздуха сегодня опустится до -5...7
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 17 декабря. Погода сегодня по настоящему новогодняя — ожидается небольшой снег. Начните этот приятный зимний день с новостей от «Комсомолки»:
— Новую комиссию в Госсовете Удмуртии возглавил экс-биатлонист Иван Черезов
— Ижевчане могут придумать название новому скверу
— Ижевск сверкает: в столице Удмуртии зажгли новогоднюю иллюминацию
— В Удмуртии изъяли 2,5 тысяч литров «плохого» алкоголя
— Катания на тюбингах довели до больницы более 20 детей в Удмуртии
— Фигуристка из Удмуртии вылечилась от Covid-19
Перейдем к подробным новостям:
Когда в Удмуртии начнется массовая вакцинация от коронавируса и какая реакция на препарат была у тех, кто привился?
В первую очередь будут прививать врачей
Фото: Амир Закиров
Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию. Об этом сообщил Александр Бречалов во время очередного прямого эфира в соцсетях. В первую очередь прививать будут медицинских работников и работников, которые задействованы в жизненно важных отраслях - коммунальщиков, сотрудников МВД и других. Однако уже в 2021 году планируется массовая вакцинация.
Еще одно кладбище в Удмуртии закрыли для свободных захоронений
Только одно кладбище останется в Ижевске для свободных захоронений
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске остается только одно кладбище для свободных захоронений — Западное. Южное закрыли. Теперь его можно использовать только в некоторых случаях.
В Минсельхозе назвали сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар в России
В Минсельхозе назвали сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар в России Фото: Евгения ГУСЕВА Цены на подсолнечное масло и сахар в России после подписания соглашения ретейла и поставщиков уже начали снижаться и должны скорректироваться за пять дн
Фото: Евгения ГУСЕВА
Цены на подсолнечное масло и сахар в России после подписания соглашения ретейла и поставщиков уже начали снижаться и должны скорректироваться за пять дней, к понедельнику, 21 декабря. Такой срок назвал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.