Утро в Ижевске: вакцинация от коронавируса, закрытие кладбища и снижение цен на продукты

Температура воздуха сегодня опустится до -5...7 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 17 декабря. Погода сегодня по настоящему новогодняя — ожидается небольшой снег. Начните этот приятный зимний день с новостей от «Комсомолки»:

— Новую комиссию в Госсовете Удмуртии возглавил экс-биатлонист Иван Черезов

— Ижевчане могут придумать название новому скверу

— Ижевск сверкает: в столице Удмуртии зажгли новогоднюю иллюминацию

— В Удмуртии изъяли 2,5 тысяч литров «плохого» алкоголя

— Катания на тюбингах довели до больницы более 20 детей в Удмуртии

— Фигуристка из Удмуртии вылечилась от Covid-19

Перейдем к подробным новостям:

Когда в Удмуртии начнется массовая вакцинация от коронавируса и какая реакция на препарат была у тех, кто привился?

В первую очередь будут прививать врачей Фото: Амир Закиров

Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию. Об этом сообщил Александр Бречалов во время очередного прямого эфира в соцсетях. В первую очередь прививать будут медицинских работников и работников, которые задействованы в жизненно важных отраслях - коммунальщиков, сотрудников МВД и других. Однако уже в 2021 году планируется массовая вакцинация.

Еще одно кладбище в Удмуртии закрыли для свободных захоронений

Только одно кладбище останется в Ижевске для свободных захоронений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске остается только одно кладбище для свободных захоронений — Западное. Южное закрыли. Теперь его можно использовать только в некоторых случаях.

В Минсельхозе назвали сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар в России

В Минсельхозе назвали сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар в России Фото: Евгения ГУСЕВА Цены на подсолнечное масло и сахар в России после подписания соглашения ретейла и поставщиков уже начали снижаться и должны скорректироваться за пять дн Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на подсолнечное масло и сахар в России после подписания соглашения ретейла и поставщиков уже начали снижаться и должны скорректироваться за пять дней, к понедельнику, 21 декабря. Такой срок назвал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.