Водители скрываются с мест аварий и смерть родителей двух малышей на дороге: обзор ДТП за неделю в Удмуртии

Водители скрываются с мест аварии и смерть родителей двух малышей на дороге Фото: pixabay.com

Традиционно каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Ижевске и Удмуртии. В этот раз большинство аварий закончились смертями, так без родителей остались двое малышей. А там, где избежать летального исхода удалось, водители скрывались с мест происшествий. Подробности о всех случаях читайте дальше.

Сбил подростка и скрылся

Сбил подростка и скрылся Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель без прав в селе Вавож наехал на 15-летнюю девочку. Подросток получила травмы, а сам водитель скрылся с места аварии. Мужчине грозит арест до 15 суток и штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Автомобиль согнуло пополам

Автомобиль согнуло пополам Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

22-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Баранова в Ижевске. Мужчина скончался на месте происшествия.

Двое человек погибли на объездной

Двое человек погибли на объездной Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

69-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал в кювет, врезавшись в дорожный знак на 33 км автодороги «Обход г. Ижевска». В результате столкновения погибли и водитель, и его 57-летняя пассажирка.

Дети в аварии остались без родителей

Дети в аварии остались без родителей Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительной информации, на неравнозначном перекрестке дорог при развороте врезался в попутно движущийся КамАЗ, которым управлял 21-летний молодой человек. В результате аварии погибли водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир – 39-летняя женщина. Еще два пассажира «Лада Гранта», судя по всему, их дети, мальчики 2 и 4 лет получили травмы, их увезли в больницу.

Пьяный водитель скрылся с места ДТП

Пьяный водитель скрылся с места ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария с пьяной женщиной произошла вечером 15 декабря. По данным 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, напротив дома №1 по ул. Советская в д. Бармашур Ярского района сбили 51-летнего мужчину. Он шел по обочине дороги во встречном направлении. Пешеход погиб, а женщина скрылась с места аварии. Но ее все равно нашли и задержали.

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