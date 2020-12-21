Утро в Ижевске: зажжение главной елки, проверка работы ковид-центра и Чайковский на Таймс-сквер

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня уже 21 декабря, начинается новая неделя. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Пусть ваш день будет бодрым, а пока читайте новости одной строкой:

- Первый военный плац на территории школы открылся в Ижевске

- Лыжник из Удмуртии завоевал первое место на Всероссийских соревнованиях

- Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак проверил работу ковид-центра в Ижевске

- Жителя Удмуртии подозревают в вырубке леса на сумму 500 000 рублей

- Незамеченным срубить елку к Новому году не удастся: в Удмуртии проверяют транспорт и леса

- Ижевчанка взяла кредит на 200 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам

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Книга «Секреты удмуртских мастеров» признана лучшей книгой года

Книга «Секреты удмуртских мастеров» признана лучшей книгой года Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Книга «Секреты удмуртских мастеров», которую напечатало издательство «Удмуртия», стала лауреатом общероссийского конкурса «Лучшие книги года». Произведение и его авторы выиграли номинацию «Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур». Подробности

Главную елку Ижевска зажгли на Центральной площади

Главную елку Ижевска зажгли на Центральной площади Фото: Архив КП

Сегодня, 19 декабря, на главной елке Ижевска включили иллюминацию. В развлекательной программе Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи начали новогодние мероприятия в городе. Подробности

Средства на горячее питание в школах и продажа нежилых помещений: итоги 4-й сессии Гордумы Ижевска

Средства на горячее питание в школах и продажа нежилых помещений: итоги 4-й сессии Гордумы Ижевск Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Изменения внесли в доходную и расходную части муниципального бюджета 2020 года на сессии Гордумы Ижевска 17 декабря. Как сообщил заместитель главы администрации и начальник управления финансов Павел Новгородцев, эти средства поступили в виде дотации из бюджета республики. Подробности

Удмуртия вошла в тройку регионов для проведения шахматного исследования

Удмуртия вошла в тройку регионов для проведения шахматного исследовани Фото: Архив КП

Федерация шахмат России совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Шахматы в школах» запустила масштабное шахматное исследование. Психологи и нейропсихологи будут изучать, как дополнительные уроки шахмат влияют на развитие и успеваемость детей. Удмуртия вошла в тройку регионов, где реализуется проект. Подробности

Изображение великого композитора из Удмуртии появилось на рекламном щите Таймс-сквер в Нью-Йорке

Изображение великого композитора из Удмуртии появилось на рекламном щите Таймс-сквер в Нью-Йорке

Музыкальный сервис Spotify (Спотифай) разместил обложку плейлиста Петра Чайковского на рекламном щите Таймс-сквер в Нью Йорке. Уроженец Воткинска оказался одним из первых российских композиторов, размещенных на экране. Подробности

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