Утро в Ижевске: зажжение главной елки, проверка работы ковид-центра и Чайковский на Таймс-сквер

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня уже 21 декабря, начинается новая неделя. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Пусть ваш день будет бодрым, а пока читайте новости одной строкой:
- Первый военный плац на территории школы открылся в Ижевске
- Лыжник из Удмуртии завоевал первое место на Всероссийских соревнованиях
- Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак проверил работу ковид-центра в Ижевске
- Жителя Удмуртии подозревают в вырубке леса на сумму 500 000 рублей
- Незамеченным срубить елку к Новому году не удастся: в Удмуртии проверяют транспорт и леса
- Ижевчанка взяла кредит на 200 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам
Далее с подробностями:
Книга «Секреты удмуртских мастеров» признана лучшей книгой года
Книга «Секреты удмуртских мастеров» признана лучшей книгой года
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Книга «Секреты удмуртских мастеров», которую напечатало издательство «Удмуртия», стала лауреатом общероссийского конкурса «Лучшие книги года». Произведение и его авторы выиграли номинацию «Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур». Подробности
Главную елку Ижевска зажгли на Центральной площади
Главную елку Ижевска зажгли на Центральной площади
Фото: Архив КП
Сегодня, 19 декабря, на главной елке Ижевска включили иллюминацию. В развлекательной программе Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи начали новогодние мероприятия в городе. Подробности
Средства на горячее питание в школах и продажа нежилых помещений: итоги 4-й сессии Гордумы Ижевска
Средства на горячее питание в школах и продажа нежилых помещений: итоги 4-й сессии Гордумы Ижевск
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Изменения внесли в доходную и расходную части муниципального бюджета 2020 года на сессии Гордумы Ижевска 17 декабря. Как сообщил заместитель главы администрации и начальник управления финансов Павел Новгородцев, эти средства поступили в виде дотации из бюджета республики. Подробности
Удмуртия вошла в тройку регионов для проведения шахматного исследования
Удмуртия вошла в тройку регионов для проведения шахматного исследовани
Фото: Архив КП
Федерация шахмат России совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Шахматы в школах» запустила масштабное шахматное исследование. Психологи и нейропсихологи будут изучать, как дополнительные уроки шахмат влияют на развитие и успеваемость детей. Удмуртия вошла в тройку регионов, где реализуется проект. Подробности
Изображение великого композитора из Удмуртии появилось на рекламном щите Таймс-сквер в Нью-Йорке
Изображение великого композитора из Удмуртии появилось на рекламном щите Таймс-сквер в Нью-Йорке
Музыкальный сервис Spotify (Спотифай) разместил обложку плейлиста Петра Чайковского на рекламном щите Таймс-сквер в Нью Йорке. Уроженец Воткинска оказался одним из первых российских композиторов, размещенных на экране. Подробности
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.