Что поставить на новогодний стол: праздничные идеи от ресторанов Ижевска

Все, кто готовится к праздникам, каждый год решают непростую задачу: что поставить на стол. Многие традиционные новогодние блюда уже приелись, хочется удивить близких и сделать ужин запоминающимся. Партнеры сервиса Яндекс.Еда в Ижевске — известные рестораны нашего города — предлагают свои идеи. Смотрим, чем гостей угощают местные шеф-повара. Все заведения из подборки работают с доставкой.

«Кинза»

Закуски и салаты. Ресторан специализируется на грузинской кухне, однако здесь достойный выбор блюд, которые можно подать к новогоднему столу. На закуску подойдут рулетики из баклажанов с сыром сулугуни, грецкими орехами и сочными гранатовыми зернами. Рулетики подают как холодными, так и горячими. Из салатов стоит присмотреться к «Гнезду перепелки» с говядиной или курицей, перепелиными яйцами вкрутую, деликатным красным луком, маринованными огурчиками и кинзой.

Горячее блюдо. В качестве индивидуального горячего подойдет геамос — сочная телятина с запеченным картофелем и миксом овощей. Пикантности добавит чили и нотки сальсы. А тем, кто не ест мясо или просто хочет, чтобы горячее было сытным, но легким, можно предложить традиционное грузинское блюдо из овощей — аджапсандал. Свежие баклажаны, перец, помидоры и лук, приправленные специями и аджикой, под янтарной корочкой из сыра сулугуни. Завершают композицию зерна граната и зелень.

Десерт. На сладкое подойдет пахлава. Медовый десерт с чаем отлично завершит вечер.

«Каравелла»

Закуски и салаты. Ресторан близ парка «Ривьера» переосмысливает русскую кухню. Все, что мы любим, здесь подают в новом формате. Гости будут ждать традиционного оливье? Поставьте на стол оливье с креветками и икрой. Куриные яйца заменены на перепелиные, а венчает порцию гигантская тигровая креветка. На закуску советуем тартар из авокадо и лосося — удачное сочетание полезных ингредиентов. Подается на подушке из шпината и украшается красной икрой. Если хочется экзотики, стоит попробовать салат с утиной грудкой, политой соусом из маракуйи и посыпанный миндальными лепестками.

Горячее блюдо. Если гости — любители рыбных блюд, то ваш выбор — дорадо или форель на углях. Рыбу запекают целиком, чистить ее очень легко. Привезут блюдо с соусом и свежими черри. Но и тем, кто предпочитает мясо, будет из чего выбрать. Томленый кролик в сливках с грибами и картофелем, свиные медальоны в беконе, на гарнир к которым идут рулетики с баклажанами и томаты. Если переживаете, что гости все-таки уйдут голодными, поставьте в середину стола долму, залитую соусом из мацони. Перед ней мало кто устоит.

Десерт. Сладкоежки, которые любят попробовать всего понемногу, оценят десертное трио. В него входят торты «Красный бархат», «Наполеон» и «Прага».

Penthouse

Закуски и салаты. Ресторан паназиатской кухни с уклоном в китайскую. Правда, серьезно адаптированную под российскую аудиторию, поэтому блюда, которые ресторан предлагает к новогоднему столу, оценят и те, кто не знаком с китайскими деликатесами. Идей у местного шеф-повара масса. Сытный салат — щупальца кальмара с пряным соусом шисо и запеченным картофелем. Вегетарианцы оценят авокадо с салатом пак-чой и шпинатом. Тем, кто любит легкие закуски, понравится хурма гриль с рикоттой и трюфельным маслом. Гостей удивит тартар из лосося с чипсами из водорослей и карпаччо из осьминога.

Горячее блюдо. Утка в вишневом соусе с пюре из яблок станет главным украшением новогоднего стола. А поклонники рыбы оценят глазированную семгу на подушке из брокколи и картофеля.

Десерт. Если хочется привычного и понятного десерта, выбирайте один из видов эклеров. Если же хотите побаловать себя в праздник чем-то новым, обратите внимание на муссовый чизкейк Манго-юдзу.

Понравились идеи от ижевских ресторанов?

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