Утро в Ижевске: десятирублевая монета с Ижевском, флешмоб от медиков и кража нефти Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 декабря, вторник. До Нового года меньше 10 дней. И погода наконец-то радует снегом. Параллельно с подготовкой к праздникам читайте наши новости одной строкой:

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Монета с изображением Ижевска

Монета с изображением Ижевска Фото: pixabay.com

Десятирублевую монету с изображением Ижевска планирует выпустить в оборот Центробанк России. Там отчеканят монеты серии «Города трудовой доблести». Ижевская десятирублевая должна появиться в 2022 году.

Флешмоб от врачей

Флешмоб от врачей Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

Врачи ковид-центров и ковидных отделений больниц Удмуртии запустили флешмоб «Встречайте Новый год дома». Медработники фотографируются в средствах индивидуальной защиты и с табличками в руках, а затем выкладывают получившиеся снимки в социальные сети с хэштегами #ВСТРЕЧАЙТЕНОВЫЙГОДДОМА и #БЕРЕГИТЕСЕБЯ. Так они пытаются призвать жителей беречь свое здоровье и остаться в праздники дома.

Украли нефть

Украли нефть Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Двое жителей Сарапульского района в Камбарском районе откачивали нефть с помощью незаконной врезки у одного из топливно-энергетических комплексов. Всего они похитили около 1200 литров.

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