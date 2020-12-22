Пять полезных финансовых привычек, которые нужно завести до конца года

Конец декабря - время строить планы на следующий год. И хотя мы теперь точно знаем, что жизнь непредсказуема, толика планирования все равно нужна. Особенно если речь касается денег. Завести несколько полезных финансовых привычек никогда не будет лишним. И лучше это сделать до начала следующего года. Итак, поехали.

Ведите учет доходов и расходов

«Деньги любят счет». Привычка контролировать свои доходы и расходы позволяет держать руку на пульсе и не совершать необдуманных покупок, залезать в непосильные кредиты и т.п. Сейчас, чтобы «подбить» семейные финансы, не обязательно вскрывать копилку и возиться с калькулятором. Все можно сделать с помощью специальных онлайн-приложений. Пару раз в неделю заносите туда все свои доходы и расходы. Смотрите, как меняются суммы в графиках. И делаете выводы, где можно оптимизировать траты. Большинство подобных сервисов имеют бесплатную версию, которой вполне достаточно для начинающих. В топе предпочтений у пользователей CoinKeeper, ZenMoney, EasyFinance.

Ищите промокоды

Из-за пандемии наше потребительское поведение поменялось. Все больше покупок мы теперь совершаем онлайн. Заходим в интернет-магазин, заказываем все, что нам нужно, и ждем доставку. Тем не менее каждый раз, когда вам в очередной раз потребуется что-то купить, не спешите оформлять заявку. Сначала поищите, нет ли для этого магазина промокода на скидку. Для этого введите в поисковике название сайта, месяц, год и слово «промокод». Появится список агрегаторов, где пользователи оставляют все действующие промокоды. В 90% случаев хоть небольшую скидку, но вы найдете. А иногда можно сэкономить приличную сумму - до 15 - 20% от суммы заказа. Главное - остерегаться мошенников и совершать предоплату только на проверенных сайтах. При первом знакомстве с онлайн-магазином лучше выбирать оплату при получении товара.

Оформляйте дисконтные карты

Если вы хотя бы пару раз в год ходите в тот или иной магазин, обязательно оформите дисконтную карту. Это займет всего пять минут. Они уйдут на заполнение анкеты и регистрацию карты на сайте магазина. Зато потом вы каждый раз будете получать скидку или бонусы. При этом беспокоиться о том, что бумажник станет безразмерным или что в нужный момент вы забудете дисконтную карту дома, не стоит. Большинство из дисконтных карт уже давно можно сделать цифровыми. Заведите в своем мобильном приложение «Кошелек». Туда можно загрузить фотографии всех дисконтных карт. А на кассе показывать только нужный штрих-код на экране смартфона.

Чаще пользуйтесь банковским пластиком

Раньше было такое правило для разумных покупок. Мол, пользуйтесь наличными, потому что с ними тяжелее расставаться и вы будете тратить меньше. Психологические исследования показывали, что в таком случае человек тратит на 15 - 20% меньше денег. Наверняка раньше, когда карты только-только появились, это было правдой. Сейчас разница между «цифровыми» и бумажными деньгами стерлась. При этом платить картой гораздо быстрее, удобнее, безопаснее и - самое главное - выгоднее. В большинстве банков действуют программы лояльности. Вы можете получать кэшбек (до 10 - 20% по некоторым категориям). А на оставшиеся на карте деньги может начисляться процент на остаток (почти такой же, как на банковском вкладе - 3 - 4% годовых). В совокупности - это может дать вам дополнительно несколько тысяч рублей в месяц.

Заведите карту «Мир»

Бонусы предлагают не только банки, но и платежные системы. Если завести карту национальной платежной системы «Мир», можно получать дополнительные скидки. К примеру, жители четырех городов Удмуртии - Ижевска, Воткинска, Можги и Глазова - до конца 2020 года могут получать скидку в 4 рубля при оплате проезда в городском транспорте бесконтактной картой «Мир». Для этого ее нужно на несколько секунд приложить к транспортному терминалу. Тогда сумма разовой поездки спишется с карты уже со скидкой.

- Мы надеемся, что наша акция не только поможет жителям сэкономить денежные средства, но и обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте – www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми акциями и бонусами.

СПРАВКА «КП»

«Мир» - это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны - в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кэшбеком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.