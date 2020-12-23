Столицу Удмуртии посетили московские врачи Международного центра онкологии на базе Клинической больницы «МЕДСИ» в Боткинском проезде. Эксперты федерального уровня – маммологи, хирурги и онкологи, реконструктивно-пластические хирурги – презентовали социальный проект, в рамках которого десятки ижевчанок прошли бесплатное обследование груди. О важности этого проекта для женщин расскажет «Комсомолка».Рак молочной железы – проблема мирового масштаба- Рак молочной железы является одним из самых распространенных видов заболеваний среди женщин. Статистика тяжелая, пугающая. По прогнозам специалистов, за 2020 год во всем мире будет зарегистрировано 2 000 000 новых случаев рака груди. Только в России в 2019 году было выявлено 73 366 новых случаев рака молочной железы, из них 20 322 случая – это рак III-IV стадии, – рассказывает Владимир Плохов, д.м.н,профессор врач онколог-хирург клиники «МЕДСИ» в Москве.Факторов возникновения этой страшной болезни много. Среди них предрасположенность к заболеванию, наследственные факторы, стрессовые ситуации в течении жизни, гормональные сбои.Когда стоит обращаться к врачу?- 18 лет – это тот возраст, когда следует начать посещать маммолога. Даже когда нет никаких патологий и жалоб. Делать это стоит 1 раз в год, - уверяет к.м.н. онколог-маммолог, реконструктивно-пластический хирург клиники «МЕДСИ» Владимир Калядин. - Для пациенток до 35-40 лет стандартный прием включает в себя осмотр и УЗИ, старше 40 лет дополнительно делается маммография. Проведенная операция по увеличению груди – это не повод не ходить к врачу. Хотя многие такие пациентки боятся, что, например, при маммографии можно повредить имплант. Эти опасения беспочвенны – современные аппараты позволяют контролировать степень давления.Симптомы для незамедлительного обращения к врачу: деформация и уплотнение молочной железы, покраснения в области груди, длительный болевой синдром, не связанный с менструальным циклом, втяжение соска, кровянистые выделения и повреждения покровов соска.Проект «Quick Help Clinic»Чтобы предотвратить рак, главное - вовремя диагностировать заболевание и начать его лечить.- Сейчас в России уже есть определенные стандарты: с момента постановки диагноза «рак» не позднее 2 недель должно быть начато лечение. Болезнь имеет свойство прогрессировать, и если диагностировать ее на ранних стадиях, то терапия проходит легче и намного эффективнее. Но что обычно происходит? Сначала женщина записывается к врачу, проходит осмотр, потом ее записывают на УЗИ, она ждет еще 2 недели, потом идет на маммографию, потом снова возвращается к врачу. Все это растягивается не на одну неделю. В борьбе с раком груди время - лучший союзник, - рассказывает Владимир Плохов.Проект «Quick Help Clinic» (Квик Хелп Клиник), разработанный в клинике «МЕДСИ» в Москве, подразумевает обследование пациентов, что называется «под ключ», примерно за 30-40 минут. Пациентка приходит на прием, ее осматривают, сразу же проводится ультразвуковое исследование (УЗИ) и маммография. И если необходимо – делается биопсия, проводится несложная операция. Получается, что основные манипуляции, постановка диагноза и назначение лечения выполняются в один день.- Это уникальный проект, - подчеркивает Светлана Карпова, к.м.н врач-рентгенолог, врач-онколог, врач УЗ-диагностики клиники «МЕДСИ» в Москве. На самом деле не так много специалистов, которые сами проводят все необходимые процедуры. А скорость постановки диагноза в этом случае очень важна. Сейчас мы разрабатываем алгоритм, чтобы можно было выезжать командой в другие города, быстро и эффективно обследовать пациентов. Ижевск стал первым городом, где мы тестируем этот проект.Акция в Ижевске19 и 20 декабря несколько десятков жительниц Ижевска в рамках акции смогли пройти бесплатное обследование молочных желез и получить консультацию ведущих московских специалистов клиники «МЕДСИ».Среди них мастер спорта международного класса по восточному боевому единоборству, чемпионка мира и России ижевчанка Юлия Главатских.- Как спортсмен, я прохожу медосмотры регулярно. Но, как ни странно, у маммолога оказалась впервые. Проблема рака молочных желез у женщин актуальна, об этом стоит задумываться, ведь лучше предупредить болезнь, чем столкнуться с ней потом. Перед приемом было некое волнение – а вдруг, ведь обычно ты об этом даже не задумываешься. Но у меня все хорошо. Теперь осознаю, что все-таки лучше проходить это обследование раз в год и быть спокойной.Все участницы отметили высокий профессионализм врачей.- Прийти сюда и пройти обследования мне предложили на работе, - рассказала 47-летняя Екатерина. А для меня это насущный вопрос: проблемы возникли еще в 24 года, после кормления первого ребенка. Я наблюдаюсь в поликлинике, периодически прохожу обследования. Решила воспользоваться случаем и получить консультацию врачей из Москвы. Конечно, это волнительно для любой женщины, многие оттягивают неприятный момент похода к врачу. Но Светлана Николаевна очень деликатно, тактично провела обследование, чувствуется ее профессионализм и высокий уровень.«МЕДСИ» в ИжевскеКлиника «МЕДСИ» начала функционировать в Ижевске в 2020 году.- «МЕДСИ» - это флагман частной медицины. Клиника ориентирована на соблюдение российских и европейский стандартов медицинской помощи, на оказание качественной медицинской помощи на современном оборудовании, - заявил Андрей Субботин, заместитель главного врача по медицинской части клиники «МЕДСИ» в столице Удмуртии.Клиника «МЕДСИ» представлена в Ижевске 4 площадками:1. Детская многопрофильная поликлиника2. Клинико-диагностический медицинский центр3. Многопрофильная поликлиника на ул. Орджоникидзе, где есть узкие специалисты, а также функционирует гинекологическое отделение и современная липидная клиника по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.4. Клиника для взрослых на ул. Карла Маркса – здесь представлено уникальное эндоскопическое оборудование, позволяющее диагностировать на ранних стадиях рак толстой кишки, желудка и др. заболевания. Есть палаты дневного стационара, операционные, онкологическое отделение.- Проводимая акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, в первую очередь, женского здоровья. Ее главная цель – проинформировать женщин о том, что регулярное обследование молочных желез повышает шансы на счастливое будущее, а также поддержать тех, кто уже столкнулся с заболеванием, - подчеркнул Андрей Субботин.Клиника «МЕДСИ»Клинико-диагностический медицинский центрАдрес: Ижевск, ул. Карла Маркса, 453аТелефон: (3412) 91-14-01График работы:Пн. – пт.: 8:00 - 20:00Сб.: 8:00 - 20:00Вс.: 8:00 - 14:00Сайт: izhevsk.medsi.ruИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРеклама