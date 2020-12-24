Доброе утро, Ижевск!Сегодня погода по-настоящему новогодняя — идет небольшой снег, температура воздуха -7...9 градусов. Вы уже чувствуете приближение праздников? Если нет, то надеемся, что новости «Комсомолки» поднимут вам настроение.— Жуткое фото с места ДТП: две «Лады» столкнулись в Удмуртии— В аэропорту Домодедово поставили елку в цветах удмуртского флага— Седьмой ежегодный фестиваль «День пельменя» пройдет в Ижевске в феврале— Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева примет участие в январских этапах Кубка мира— Служебная собака помогла в задержании вора в Удмуртии— Прокуратура проведет проверку в ижевской больнице №3 по факту ненадлежащего ухода за ребенкомПерейдем к подробным новостям:Региональный маткапитал для многодетных семей начнут выплачивать в УдмуртииС нового 2021 года в Удмуртии начнет действовать региональный материнский капитал. По 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий будут выдавать многодетным семьям.Закрыли группу и предлагали денежные призы: несколько крупных сообществ Ижевска взломали за один деньВ середине декабря ряд сообществ Ижевска подверглись взлому в социальной сети «Вконтакте». Среди них — общественная организация «Зеленый паровоз», Библиотека им. Некрасова и некоторые СМИ. Доступ к группам злоумышленники получили, взломав персональные страницы администраторов. Что делать, если вас взломали, расскажет «Комсомолка».Участникам испытаний «Спутника V» больше не будут вводить плацебоДиректор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\", больше не будут вводить плацебо.