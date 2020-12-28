Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 28 декабря. Сегодня днем ожидается пасмурная погода со снегом и до -8°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:- В Ижевске изменится график доставки пенсий, пособий и социальных выплат- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала 7-й на чемпионате России- Пожарный из Удмуртии стал одним из сильнейших в России- Благодаря жителям одного из домов Ижевска в детском саду №286 могут отремонтировать спортивный и музыкальный зал- Топ-7 фотографий спасателей Ижевска во время пожаровА теперь к главным новостям:Борьба со снегомВ связи со снегопадами в Ижевске борьбу на очистку дорог вывели 96 единиц техники. Работы велись на остановках, тротуарах, пешеходных переходах.Мужчина выпал из окна26 декабря ижевчанин выпал из окна 3-4 этажа и приземлился на козырек подъезда. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.Спасение павлиновВ Глазове спасли павлинов Павла и Павлу. Хозяйка вышла с ними гулять, но неожиданно птицы взлетели на крышу соседнего частного дома.Рестораны будут работать дольшеГлава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, по которому рестораны и кафе могут работать до четырех утра. Послабления для общепита начали действовать 25 декабря.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».