В Ижевске подвели итоги ежегодного конкурса «Комсомолки» «Карапузы, на старт!», который в этом году прошел в новом онлайн-формате. Всего в онлайн-конкурсе участвовало почти 120 родителей, которые прислали в редакцию более 150 видеозаписей.Напомним, в этом году родители присылали в редакцию видео, на которых карапузы бегали, смешно падали, совершая первые шаги и занимались спортивными упражнениями. И все в рамках пяти номинаций: лучшая группа поддержки, смешные падения, лучшая приманка, лучший костюм ребенка и самый спортивный. Все видео можно посмотреть на сайте.Победителей объявили во время большого марафона, который транслировался в социальных сетях «Комсомольской правды. Ижевск».Кто выбирал победителей?Победителей выбирало компетентное жюри: редакция «Комсомольской правды – Ижевск» и партнеры конкурса. Они просмотрели все присланные в редакцию видео и выбрали самых достойных на их взгляд.«Это здорово нас сплотило»Каждый из участников конкурса проявил максимум фантазии при выборе сюжета для своих видеороликов. Так, в номинации «Лучший костюм» были Деды Морозы, зайчики, котики, символ года бычок, барбосы и принцы, пират карибского моря и даже Фрида Кало!А чем только родители не приманивают своих карапузов, стимулируя их ползать, ходить или бегать. Игрушки, большие конфеты, шарики, телефоны, пульты от телевизоров… Приманить карапузов оказывается можно животными и даже их мисками!- Я впервые участвовала в таком конкурсе. Узнала совершенно случайно от подруги, которая кинула мне пост в соцсетях. И первый раз мне захотелось поучаствовать. Сначала выбрали номинацию, потом придумали сюжет, а потом начали съемочный процесс, - улыбаясь рассказывает Дарья Егорова, одна из мам участников конкурса. – Старшую сестру «сделали» спящей принцессой, а младший сын должен был разбудить ее. С первого раза не получилось, только со второго дубля. Я рада, что мы победили в итоге. Ведь в создании видео участвовала вся семья! И это здорово нас сплотило. А вы бы знали, как мы смеялись, когда шли съемки не по сценарию. Спасибо, что устроили такой конкурс!Екатерина и ее дочка Алиса тоже участвовали в конкурсе впервые.- Нам очень понравилось смотреть все присланные видео. И моя дочка тоже захотела оказаться «в компьютере». Сняли все быстро, а вот с монтажом пришлось потрудиться – я придумала титры, подобрала музыку. Сейчас дочка все время просит показать видео с собой, - говорит Екатерина.Кто победил в конкурсе?Итак, кто же победил в онлайн-конкурсе «Карапузы, на старт!»?Номинация «Лучшая группа поддержки»1. Мирон Созыкин2. Наталья Гаврилова3. Женя СуворовНоминация «Смешные падения»1. Дарья Истомина2. Эвелина Лаптина3. Алиса БимаковаНоминация «Лучшая приманка»1. Иван Ивлев2. Михаил Дылбо3. Зарина НазиповаНоминация «Лучший костюм ребенка»1. Марк Малых2. Андрей Юркин3. Тимур и Артем ВахрушевыНоминация «Самый спортивный»1. Тимофей Костромов2. Бронислав Грек3. Арман БайсариевНоминация от партнера «Красавчики конкурса»1. Детский сад №235, 1 младшая группа «Утята»2. Детский сад №214, 1 младшая группа «Незабудки»Как получить приз?Победителям конкурса достаются главные призы, а каждая семья, участвующая в конкурсе, но не завоевавшая призовое место, получает утешительные!Получить призы можно в офисе компании «СогазМед» по адресу ул. Удмуртская, 304, офис 3 (вход со стороны ул. Авангардной): 28-29 декабря – до 20:00, 30 декабря – до 18:00, 4-5 января – с 10:00 до 15:00, с 11 января – с 8:30 до 18:00.Генеральный партнер – лидер рынка макаронных изделий и муки в России «Макфа» (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189).Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: