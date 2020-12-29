Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 декабря, вторник. Одевайтесь телплее: сегодня ожидается резкое похолодание. А пока вы собираетесь на работу, мы вам расскажем самые интересные новости:- Серийного поджигателя автомобилей осудили в Ижевске- В Ижевске двое детей оказались под колесами автомобилей- Места для запуска новогодних фейерверков определили в Ижевске- Определили приоритетные группы для вакцинации от коронавируса в Удмуртии- Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа- Есть вопрос: как будут работать больницы в новогодние праздники?Перейдем к подробным новостям:Александр Бречалов: «Нас ждет полная трансформация, которая коснется всех сфер жизни»24 декабря на заседании сессии Госсовета Удмуртии глава региона Александр Бречалов выступил с ежегодным докладом «О положении в Удмуртской Республике». Подводя предварительные итоги за 2020 год, он отметил, что все основные мероприятия нацпроектов, а также социальные обязательства перед жителями, регион выполнил. В 2021 году на реализацию нацпроектов направят более 17 млрд рублей.Белый медведь Айон из Ижевска снова стал папойРадостным событием поделился зоопарк Ростова-на-Дону на своей официальной странице «ВКонтакте»: впервые за 32 года здесь родился белый медвежонок!Более 150 видео: в Ижевске подвели итоги конкурса «Карапузы, на старт!»В Ижевске подвели итоги ежегодного конкурса «Комсомолки» «Карапузы, на старт!», который в этом году прошел в новом онлайн-формате. Всего в онлайн-конкурсе участвовало почти 120 родителей, которые прислали в редакцию более 150 видеозаписей.Присяжные считают, что солдат Рамиль Шамсутдинов заслуживает снисхожденияПрисяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве 8 сослуживцев, с которыми он заступил в караул по охране базы, которая занимается хранением и выдачей ядерных боеприпасов в Забайкальском крае.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.