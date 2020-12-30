Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 декабря, а это значит, что уже завтра мы проснемся в ожидании чуда и Нового года. Ну а сегодня заряжаем вас предновогодним настроением и рассказываем одной строкой новости, которые произошли за последние сутки:Школу в Удмуртии закрыли из-за нарушения антиковидного законодательства13 молодых ученых Удмуртии получат гранты на сумму 6,5 миллиона рублейВ новогоднем выпуске «Поле чудес» примут участие жители УдмуртииПодросток из Ижевска обвиняется в разбойном нападении6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночьЧетыре техникума Удмуртии выиграли субсидии на развитие сельскохозяйственных мастерскихДополнительные меры безопасности примут в Удмуртии в праздничные дниА теперь с подробностямиКак живет Тол Бабай в Удмуртии?Впереди главный праздник — Новый год. Волшебство и сказку в нашей республике создает новогодний волшебник — Тол Бабай. Рассказываем, почему у него фиолетовая шуба и как живет его сказочная усадьба.Продление ареста для экс-министра строительстваИндустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-министра строительства Удмуртии Ястреба Ивана. Ходатайство подал следователь. При этом обвиняемый в суде просил изменить меру пресечения на домашний арест.Скончалась героиня передачи Андрея Малахова из Удмуртии на коляскеСарапульчанка на коляске Галина Кашникова, которая в 40 лет нашла свою любовь в «ТикТоке», ушла из жизни. Мы много раз писали про жительницу Сарапула Галину Кашникову, у которой не было ног. Она несколько раз становилась героиней передач Андрея Малахова - женщине приходилось бороться, чтобы сохранить детей и получить квартиру на первом этаже.