Яркий свет лампы, кресло с подлокотниками, пугающие звуки бормашины - для многих поход к стоматологу превращается в настоящую пытку. Но только не для пациентов стоматологической поликлиники «Дантист-Мастер». Этой стоматологии удалось завоевать доверие и любовь ижевчан. О том, как найти «своего» стоматолога и почему это важно, рассказали врачи клиники.ПОЧЕМУ ВАЖНО НАЙТИ «СВОЕГО» ВРАЧА?С каждым годом стоматология становится все доступнее. Так, в Ижевске работает более 100 стоматологических центров, в которых трудятся сотни врачей. Однако далеко не с каждым дантистом можно легко найти общий язык и взаимопонимание.Но почему так важно найти «своего» специалиста?– «Свой» стоматолог – это как «свой» человек: безопасный, предсказуемый. Тот, кто знает тебя, твои проблемы, страхи и может помочь их решить, – говорят эксперты.Для врачей стоматологической поликлиники «Дантист-Мастер» – это не просто слова. Одна из важнейших задач, которую они ставят перед собой – установление доверительных отношений с людьми, обратившимися за помощью.– Доверие – ключевое слово в понятии «свой человек», ведь не каждому можно доверить своё. Особенно в тех случаях, когда речь идёт о здоровье, – отмечают они.Хороший контакт со специалистом важен как для пациента, так и для врача, и когда достигнуты доверительные отношения, важно их поддерживать. Так образуется «связка» свой стоматолог – пациент, в котором один может спокойно работать, другой – расслабиться и не бояться. Свой стоматолог точно знает, как можно говорить с пациентом, можно ли шутить, каков его болевой порог, что лучше делать, а что не стоит. Все это обеспечивает комфорт пациенту и уверенность в успехе лечения.– Один пациент поделился со мной своей историей обращения к другому стоматологу. Человек был в командировке, у него выпала пломба. Пришлось обратиться в стоматологию того города, где он находился. Зуб вылечили, но лечение обошлось дороже, чем он не ожидал. В нашей стоматологии пациент знает, какое предстоит лечение и сколько это будет стоить. Все-таки главное – это честные отношения и доверие, – рассказала врач-стоматолог Лилия Касимова.ПОМОГУТ С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙВ стоматологической поликлинике «Дантист-Мастер» работают с ситуациями любой сложности. Пациент может прийти с кариесом, налетом на зубах или выпавшей пломбой – врачи с пониманием отнесутся к проблеме и помогут решить ее как можно скорее. Заботливый персонал, удобное кресло, самое современное оборудование и безопасная анестезия – в стоматологии созданы все условия для комфортного и спокойного лечения.Каждому пациенту уделяют достаточно времени, чтобы провести необходимые обследования, разобраться, в чем именно состоит проблема и помочь ее решить. Не удивительно, что стоматологическая поликлиника «Дантист-Мастер» признана «Лучшей семейной стоматологией» по мнению экспертов в конкурсе «Клиника года 2020».При этом в клинике представлен весь спектр самых важных стоматологических услуг:– Важно помнить, что любая стоматологическая процедура начинается с профгигиены. Это обеспечивает качественное выполнение работы, плюс это свежесть, чистота, блеск и прекрасный внешний вид улыбки. Также мы занимаемся эстетической реставрацией: восстановление после травм, сколов, переломов. Мы быстро и успешно решаем любые проблемы, – дополнила Лилия Касимова.5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ «ДАНТИСТ-МАСТЕР»1. Разумные ценыСредняя стоимость приема с лечением – около 2000 рублей. Во время первой консультации стоматолог собирает подробный анамнез, проводит диагностику и составляет план лечения или будущего протезирования. В клинике действует система скидок для пенсионеров, ветеранов и инвалидов.Кстати, на сайте любой желающий может узнать приблизительную сумму лечения. Окончательная стоимость будет известна после консультации специалиста.2. Попасть на прием можно в день обращенияПопасть к стоматологу можно в плановом порядке в удобное для пациента время. Экстренных больных в стоматологической поликлинике «Дантист-Мастер» принимают в течение двух часов.3. Качественная и надежная командаВ клинике принимают внимательные, терпеливые и заботливые стоматологи. Это не просто коллеги, но и настоящие друзья, которые долго работаю вместе. Их мастерство и многолетний опыт подтверждают множество дипломов и сертификатов. Специалисты регулярно повышают свою квалификацию и обмениваются опытом, следят за нововведениями в отрасли.4. На здоровье пациентов не экономятВ стоматологической поликлинике «Дантист-Мастер» не будут ставить «плохую пломбу», здесь работают только высококачественными проверенными материалами, а также используют передовые методы лечения, которые гарантируют качественное выполнение всех процедур.5. Полная безопасностьПосле лечения врачи и медсестры дезинфицируют все поверхности и стерилизуют инструменты, что обеспечивает безопасность пациентов. Во время рентген-диагностики современный цифровой радиовизиограф помогает уменьшить вредные для организма излучения до минимальных величин.Стоматологическая поликлиника «Дантист-Мастер». Всегда для вас.Адрес: г. Ижевск, ул. Союзная, 107.Запись по тел. +7 (3412) 37-11-31, 8-982-120-00-84 или на сайте dantist-master18.ruРеклама. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-001620 от 13 февраля 2015 г.