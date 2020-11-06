Утро в Ижевске: открытие кинотеатров, министр-взяточник и путешествие в Кез

Ижевск

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Они возвращаются

Фото: pixabay.com

Уже через 2 недели в Удмуртии, как рассказал Александр Бречалов, могут открыться кинотеатры и театры. Они не работают уже больше полугода.

Обвиняют в получении взятки

Ивана Ястреба задержали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске задержали бывшего министра строительства и ЖКХ Удмуртии, гендиректора ГУП «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

3 причины побывать в Кезском районе Удмуртии

Фото: Алена Слезнева

Осень продолжается, а вместе с ней – возможность путешествовать по родной республике. На этот раз «Комсомолка» подготовила 3 причины побывать в Кезском районе.

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