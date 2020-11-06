Утро в Ижевске: открытие кинотеатров, министр-взяточник и путешествие в Кез

Ижевск
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- Еще одну дорогу в Удмуртии реконструировали
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Они возвращаются
Фото: pixabay.com
Уже через 2 недели в Удмуртии, как рассказал Александр Бречалов, могут открыться кинотеатры и театры. Они не работают уже больше полугода.
Обвиняют в получении взятки
Ивана Ястреба задержали
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске задержали бывшего министра строительства и ЖКХ Удмуртии, гендиректора ГУП «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
3 причины побывать в Кезском районе Удмуртии
Фото: Алена Слезнева
Осень продолжается, а вместе с ней – возможность путешествовать по родной республике. На этот раз «Комсомолка» подготовила 3 причины побывать в Кезском районе.
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