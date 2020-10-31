Итоги недели в Ижевске: «масочные» рейды, введение штрафов до 40 тысяч рублей и удивительное похудение ижевчанки

Ужесточились законы ношения масок в общественных местах Фото: Амир Закиров

На календаре суббота, 31 октября. Самое время подвести итоги минувшей рабочей недели, она выдалась насыщенной.

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ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

«Масочные» рейды начались в Удмуртии

Первых нарушителей в общественном транспорте уже оштрафовали. Фото: freepik.com

«Масочные» рейды по общественным местам начались в Удмуртии с 28 октября. Жителей без масок будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Рейды будут проводиться каждый день (Подробности).

В Ижевске введен штраф до 40 тысяч рублей за отсутствие маски

В Ижевске введен штраф до 40 тысяч рублей за отсутствие маски Фото: Амир Закиров

За невыполнение постановления Роспотребнадзора о ношении масок в местах массового пребывания в Ижевске предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. За соблюдением дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции будут следить сотрудники Роспотребнадзора и МВД республики (Подробности).

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Фото: личный архив героини публикации

В январе 2020 года Анастасия задумалась. А стоит ли спасать разрушающийся брак? Частые ссоры, большое расстояние между женой и мужем (девушка живет в Ижевске, а ее супруг – в Сербии). Постоянные уколы: «Ты толстая, тебе нужно сбросить вес». В марте Анастасия решилась на развод. После этого она сбросила около 20-ти килограммов (Подробности).

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