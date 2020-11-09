Утро в Ижевске: серия краж, рейды для проверки охотников и продолжение «Большого ремонта»
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 ноября, понедельник. Всех с началом новой рабочей недели. Она будет снежной и холодной, одевайтесь теплее.
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Проверка охотников
Проверка охотников
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
С 30 октября по 1 ноября в Удмуртии прошли рейды с целью выявлении и пресечения нарушений в области охоты и законодательства об оружии.Отмечается, что главным образом во время рейдов была пресечена охота без соответствующего разрешения.
Серия краж
Серия краж
Фото: pixabay.com
В Удмуртии задержали 43-летнюю жительницу Глазова по подозрению в кражах.Следствием установлена причастность женщины к 7 кражам. По версии сотрудников правоохранительных органов женщина приезжала из родного города в поселок Игра, где воровала продукты из магазинов. Затем награбленное она увозила в Глазов и там продавала.
Продолжение проекта «Большой ремонт»
Продолжение проекта «Большой ремонт»
Фото: pixabay.com
Удмуртия продлит на 2021 год проект «Большой ремонт», благодаря которому в республике проходит реконструкция социальных объектов.На вырученные средства за всё время осуществления проекта «Большой ремонт» уже отремонтировали 696 объектов. Это школы, детские сады, больницы и библиотеки Удмуртии.
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