Утро в Ижевске: конкурс на главу города, свадьба женщины без ног с блогером и выдача бесплатных лекарств от ковида

Ижевск. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 ноября, вторник. Синоптики предупреждают нас о гололедице и снежных накатах - будьте внимательны. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Украл 22 миллиона: жителя Ижевска накажут за обман дольщиков

- Глава Ижевска вылечился от коронавируса

- Пара танцоров из Удмуртии завоевала серебро на российских соревнованиях

- 18-летний житель Удмуртии сбил человека на самодельном мопеде

- Впервые в Ижевске пройдет этап чемпионата России по следж-хоккею

- Многодетная семья с 12 приемными детьми в Удмуртии не получила социальное жилье

- Глава Удмуртии Александр Бречалов стал донором плазмы для больных коронавирусом

- Избежал наказания: насильника убитой 19 лет назад ижевчанки не будут судить

- День национальной печати может появится в Удмуртии

- Четыре машины и одна смерть: страшное ДТП произошло под Ижевском

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Я за нее рву и мечу!»

Фото: instagram.com/smirnova_nata13

40-летняя жительница Удмуртии без обеих ног вышла замуж за 28-летнего блогера. Они познакомились в «ТикТоке» и уже через 8 месяцев после знакомства сыграли свадьбу!

Кто станет главой Ижевска

Кто станет главой Ижевска? Фото: Диля Ахмадишина

На должность главы Ижевска претендуют сразу 7 человек. среди них нынешний глава, мастер бригады, директора школ, менеджеры и бизнесмены.

Бесплатные лекарства

Фото: pixabay.com

По данным на 9 ноября, в Удмуртии выдали уже 268 комплектов бесплатных препаратов для лечения коронавируса на дому. На эти цели из бюджета выделили 60 миллионов рублей. Те одиннадцать препаратов, которые сейчас получают жители региона, рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции.

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