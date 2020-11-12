Утро в Ижевске: недостроенные скверы, разборки с «чупакаброй» и свадьба женщины-инвалида с блогером

Рассказываем о всех главных событиях города Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 12 ноября. Пока вы строите планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

Зима близко: первую новогоднюю елку устанавливают в Ижевске

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 ноября 2020 года: вакцина от вируса и новые коечные места

Дополнительные места для коронавирусных больных появились в Удмуртии

Девятиклассник подозревается в угоне автомобиля в Удмуртии

В Ижевске на кольце «Дома моделей» перенесли пешеходный переход

Суд рассмотрит уголовное дело экс-начальника УМВД по Ижевску

Детский магазин в Ижевске заплатит штраф 300 тысяч за просрочку

Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Удмуртии

Число вызовов скорой снизилось в Удмуртии

С 16 ноября жители Удмуртии смогут общаться с врачами «ковидного» колл-центра по видеосвязи

Спланированное убийство из-за денег: пенсионерка в Удмуртии задушила свою пожилую знакомую

Многодетные семьи Удмуртии смогут вновь получать бесплатные земельные участки

Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию в этом месяце

Самозанятые Удмуртии смогут получать займы со льготными ставками

Вместо снесенных ларьков в Ижевске появятся остановки

В Ижевске откроют читающий сквер и библиотечное антикафе

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Сквер около Национальной библиотеки в Ижевске сдают с опозданием

Фото: Анастасия Захарова

Два сквера в этом году сдают с опозданием по срокам: на перекрестке улиц Парашютной и Степной и около Национальной библиотеки. Об этом журналистам рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Погибают кролики и курицы: «чупакабра» орудует в одной из деревень Удмуртии

Жительница республики пожаловались на появление в их деревне чупакабры Фото: pixabay.com

Жительница Удмуртии пожаловалась на появление в ее деревне "чупакабры" главе региона Александру Бречалову. Ситуацию он прокомментировал во время прямого эфира 10 октября.

«Я за нее рву и мечу!»: жительница Удмуртии без обеих ног вышла замуж за молодого блогера

Галина и Илья сначала просто дружили. Но потом, как в фильмах, между ними пробежала искра. Фото: Личный архив

Они познакомились в социальных сетях. Сначала переписывались и созванивались, а потом, встретившись, не смогли жить друг без друга. Это история могла бы быть совершенно обычной, если бы не ее главные герои - 40-летняя Галина Кашникова из Сарапула, у которой нет обоих ног, и 28-летний Илья. Подробности в нашем материале.