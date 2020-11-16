Утро в Ижевске: погода на неделю, утонувшие рыбаки и смерть Армена Джигарханяна

Фото: Дмитрий Селезнев

Доброе утро, Ижевск! Началась очередная рабочая неделя: на календаре понедельник, 16 ноября. Одевайтесь потеплее: сегодня ожидается -6…-8 градусов. Предлагаем начать вам это утро с наших новостей:

- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом

- Норок в Удмуртии из-за коронавируса уничтожать не планируют

- Какие дороги отремонтируют в Ижевске в 2021 году?

- Почти 11 тысяч тонн реагента используют на дорогах Ижевска этой зимой

- Скульпторы из Ижевска украсят к Новому году один из городов России

- Главная праздничная елка появится в Ижевске в середине декабря

Перейдем к подробным новостям:

Рыбаки провалились под лед

Водоемы в Удмуртии только начали покрываться льдом, но тем временем уже появились первые смельчаки, которые вышли на тонкий лед. Ничем хорошим это не закончилось: 14 ноября мужчина погиб на водоеме в поселке Первомайском, а 15 ноября стало известно о смерти человека на льду в Кизнерском районе.

Погода в Ижевске: на следующей неделе ожидается потепление

Ноябрь удивляет ижевчан настоящей зимней погодой. Кажется, выпавший снег останется с нами до весны! А какие сюрпризы приготовила погода на предстоящую неделю, расскажем в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

Армен Джигарханян: «Почувствую, горячий чай или теплый»

В 86 лет скончался актер Армен Джигарханян. Журналист «Комсомолки» делится своими воспоминаниями об артисте.

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