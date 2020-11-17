Утро в Ижевске: двойной порыв, будущий каток и обновление коррекционных школ

Все главные и интересные новости этого утра, Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 17 ноября. Пока вы просыпаетесь и готовитесь к новому рабочему дню, предлагаем ознакомиться с главными новостями одной строкой:

- Сбежал из Удмуртии: обвиняемый в изнасиловании ижевчанин предстанет перед судом

- Девочку сбила машина на деревенской дороге в Удмуртии

- Предновогодние рейды по предотвращению незаконной вырубки елок начались в Удмуртии

- Угнавший иномарку стоимостью четыре миллиона рублей ижевчанин задержан

- Новые меры по профилактике распространения COVID-19 могут ввести в Удмуртии

- 16 протоколов о нарушении масочного режима передано в суд в Удмуртии

- Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Удмуртии и скрылся

- 14 новых детских садов появится в Удмуртии

- Две больницы в Ижевске сменили главврачей

А теперь с подробностями

Будет ли каток в сквере Оружейника Драгунова?

Фото: архив КП

Жители спрашивают, планируют ли там оснастить лед для катания и когда? Парки Ижевска рассказали, что необходимо для открытия катка в сквере и почему это невозможно на данный момент.

Авария лишила тепла полторы тысячи человек

Фото: архив КП

В деревне Пирогово трубу водоснабжения прорвало дважды. Первый раз от этого пострадали 22 многоквартирных дома и 5 частных домов. После ремонта трубу в тот же день вновь прорвало. На месте работают.

Коррекционные школы обновятся

Фото: архив КП

На поддержку новой материально-технической базы получили гранты 12 коррекционных школ Удмуртии. Выдать их планируют до 2024 года, а в некоторых уже на эти деньги успели сделать ремонт и ввести новые учебные направления.

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