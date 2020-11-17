Утро в Ижевске: двойной порыв, будущий каток и обновление коррекционных школ

Все главные и интересные новости этого утра, Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 17 ноября. Пока вы просыпаетесь и готовитесь к новому рабочему дню, предлагаем ознакомиться с главными новостями одной строкой:
- Сбежал из Удмуртии: обвиняемый в изнасиловании ижевчанин предстанет перед судом
- Девочку сбила машина на деревенской дороге в Удмуртии
- Предновогодние рейды по предотвращению незаконной вырубки елок начались в Удмуртии
- Угнавший иномарку стоимостью четыре миллиона рублей ижевчанин задержан
- Новые меры по профилактике распространения COVID-19 могут ввести в Удмуртии
- 16 протоколов о нарушении масочного режима передано в суд в Удмуртии
- Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Удмуртии и скрылся
- 14 новых детских садов появится в Удмуртии
- Две больницы в Ижевске сменили главврачей
А теперь с подробностями
Будет ли каток в сквере Оружейника Драгунова?
Фото: архив КП
Жители спрашивают, планируют ли там оснастить лед для катания и когда? Парки Ижевска рассказали, что необходимо для открытия катка в сквере и почему это невозможно на данный момент.
Авария лишила тепла полторы тысячи человек
Фото: архив КП
В деревне Пирогово трубу водоснабжения прорвало дважды. Первый раз от этого пострадали 22 многоквартирных дома и 5 частных домов. После ремонта трубу в тот же день вновь прорвало. На месте работают.
Коррекционные школы обновятся
Фото: архив КП
На поддержку новой материально-технической базы получили гранты 12 коррекционных школ Удмуртии. Выдать их планируют до 2024 года, а в некоторых уже на эти деньги успели сделать ремонт и ввести новые учебные направления.
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