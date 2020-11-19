Утро в Ижевске: новый иск Соловьеву, итоги конкурса «Лучшая клиника – 2020», открытие театров и кинотеатров

Погода продолжает радовать снегом
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 19 ноября. Погода продолжает радовать снегом. Пока вы начинаете рабочий день, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
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- Браслет для больных эпилепсией создал ижевский школьник
- Школьник подозревается в краже пит-байка в Удмуртии
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- Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей
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- Токсичные отходы сливали в одном из лесничеств Удмуртии
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- Более 50 тротуаров благоустроили в Ижевске
- Олимпийские чемпионы встретились с юными спортсменами в Ижевске
- Замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Стрижнев
- Режим самоизоляции вводится в Удмуртии для граждан категории группы риска
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- Вдова ветерана ВОВ получила полтора миллиона на новую квартиру в Ижевске
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Генпрокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии
Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Он и члены его семьи должны передать государству незаконно приобретенное имущество на сумму более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в нашем материале.
Стали известны имена лучших врачей Ижевска и Удмуртии этого года
Рекордсмен по количеству врачей-победителей - Республиканский клинико-диагностический центр.
Фото: Амир Закиров
Организаторы проекта «Лучшая клиника - 2020» подвели итоги народного и экспертного голосования. Список победителей уже выложен на сайте лучшаяклиника.рф, организаторы награждают каждого из них дипломами и дарят ценные подарки от генерального партнера проекта. Узнать, как проходил конкурс, можно в нашей статье.
Театры и кинотеатры открыли в Удмуртии
Театры и кинотеатры открывают в Удмуртии
Фото: pixabay.com
С 17 ноября 2020 года театрам, кинотеатрам, концертным залам, домам культуры в Удмуртии вновь разрешили работать. Однако сейчас они будут открыты для зрителей только с 08:00 до 23:00. Такие рекомендации дал Главный государственный санитарный врач и Роспотребнадзор России. Подробности в нашем материале.
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