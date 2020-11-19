Утро в Ижевске: новый иск Соловьеву, итоги конкурса «Лучшая клиника – 2020», открытие театров и кинотеатров

Погода продолжает радовать снегом Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 19 ноября. Погода продолжает радовать снегом. Пока вы начинаете рабочий день, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- 3 популярных вопроса ижевчан про отопление

- Браслет для больных эпилепсией создал ижевский школьник

- Школьник подозревается в краже пит-байка в Удмуртии

- Ижевчанин перевел мошенникам 700 000 рублей

- Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей

- Ижевчане украли почти миллион рублей у сироты

- Несовершеннолетние оказывали интим-услуги в спа-салоне Ижевска

- Построил голубятню: житель Удмуртии стал героем программы на федеральном канале

- Токсичные отходы сливали в одном из лесничеств Удмуртии

- Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах

- Более 50 тротуаров благоустроили в Ижевске

- Олимпийские чемпионы встретились с юными спортсменами в Ижевске

- Замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Стрижнев

- Режим самоизоляции вводится в Удмуртии для граждан категории группы риска

- Откроют гостиницу или отреставрируют: что будет с Генеральским домом в Ижевске?

- Вдова ветерана ВОВ получила полтора миллиона на новую квартиру в Ижевске

- 10 медработников в Ижевске получили звания лучших врачей года

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Генпрокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии

Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву Фото: Архив «КП» в Ижевске

Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Он и члены его семьи должны передать государству незаконно приобретенное имущество на сумму более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в нашем материале.

Стали известны имена лучших врачей Ижевска и Удмуртии этого года

Рекордсмен по количеству врачей-победителей - Республиканский клинико-диагностический центр. Фото: Амир Закиров

Организаторы проекта «Лучшая клиника - 2020» подвели итоги народного и экспертного голосования. Список победителей уже выложен на сайте лучшаяклиника.рф, организаторы награждают каждого из них дипломами и дарят ценные подарки от генерального партнера проекта. Узнать, как проходил конкурс, можно в нашей статье.

Театры и кинотеатры открыли в Удмуртии

Театры и кинотеатры открывают в Удмуртии Фото: pixabay.com

С 17 ноября 2020 года театрам, кинотеатрам, концертным залам, домам культуры в Удмуртии вновь разрешили работать. Однако сейчас они будут открыты для зрителей только с 08:00 до 23:00. Такие рекомендации дал Главный государственный санитарный врач и Роспотребнадзор России. Подробности в нашем материале.

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