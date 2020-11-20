Утро в Ижевске: мобильные пункты вакцинации, интим несовершеннолетних и освобождение от налогов

Самые главные и интересные новости этого утра, Фото: архив КП

Доброе утро! На календаре 20 ноября, пятница! Уже решили, куда пойти вечером? Пока вы думаете, предлагаем ознакомиться с новостями одной строкой.

- Фермеры из Удмуртии обучились сырному делу у французов

- Забил насмерть: житель Удмуртии убил свою мать

- Следж-хоккеисты Удмуртии заняли третье место на этапе чемпионата России

- Удмуртский кадетский корпус получил звание лучшего в ПФО

- Двоих полицейских Удмуртии и сотрудника ритуального агентства задержали за взятки

- Жители Удмуртии спасли сокола

- Известный ижевский актер приступил к съемкам в новом сериале

- «Продавали» топливо: мошенники из Ижевска украли полмиллиона рублей

А теперь подробнее

Привиться от гриппа можно в мобильных пунктах

Фото: архив КП

Такая возможность появится у жителей четырех городов: Ижевск, Можга, Глазов и Воткинск. Мобильные пункты будут работать лишь три дня - 19, 20 и 21 ноября. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Освободить от выплат

Фото: freepik.com

Освободить от налога на имущество и снизить процент налога на доходы для культурных учреждений города предложили в Госсовете. Предложение связано с тем, что заведения долгое время были закрыты из-за коронавируса.

Интим от несовершеннолетних

Фото: Архив КП

В одном из спа-салонов Ижевска задержали девушку, подозреваемую в организации проституции. Среди её работников - две несовершеннолетние девочки. Персонал и обвиняемую допросили, документы изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямую линию по детским вопросам сегодня откроют в Ижевске

Театр Удмуртии примет участие в Международном фестивале

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.