Утро в Ижевске: мобильные пункты вакцинации, интим несовершеннолетних и освобождение от налогов

Самые главные и интересные новости этого утра, Фото: архив КП
Доброе утро! На календаре 20 ноября, пятница! Уже решили, куда пойти вечером? Пока вы думаете, предлагаем ознакомиться с новостями одной строкой.
- Фермеры из Удмуртии обучились сырному делу у французов
- Забил насмерть: житель Удмуртии убил свою мать
- Следж-хоккеисты Удмуртии заняли третье место на этапе чемпионата России
- Удмуртский кадетский корпус получил звание лучшего в ПФО
- Двоих полицейских Удмуртии и сотрудника ритуального агентства задержали за взятки
- Жители Удмуртии спасли сокола
- Известный ижевский актер приступил к съемкам в новом сериале
- «Продавали» топливо: мошенники из Ижевска украли полмиллиона рублей
А теперь подробнее
Привиться от гриппа можно в мобильных пунктах
Фото: архив КП
Такая возможность появится у жителей четырех городов: Ижевск, Можга, Глазов и Воткинск. Мобильные пункты будут работать лишь три дня - 19, 20 и 21 ноября. Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Освободить от выплат
Фото: freepik.com
Освободить от налога на имущество и снизить процент налога на доходы для культурных учреждений города предложили в Госсовете. Предложение связано с тем, что заведения долгое время были закрыты из-за коронавируса.
Интим от несовершеннолетних
Фото: Архив КП
В одном из спа-салонов Ижевска задержали девушку, подозреваемую в организации проституции. Среди её работников - две несовершеннолетние девочки. Персонал и обвиняемую допросили, документы изъяли.
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