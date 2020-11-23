Утро в Ижевске: продажа данных о трупах, ледовый сезон и победа на Гран-при

Самые интересные и главные новости к этому часу, Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 23 ноября, понедельник. Начинается новая рабочая неделя. Пусть она будет продуктивной и без стресса! А для хорошего старта предлагаем начать этот день с коротких новостей:

- Завершен ремонт дороги от Удмуртии до Кировской области

- Житель Ижевска угрожал своей матери, требуя у нее деньги

- Сцена-трансформер и зал на 170 мест: ремонт Театра юного зрителя в Ижевске закончат в 2021 году

- Постановления о самоизоляции в Удмуртии заменили смс-сообщениями

- Спектакль театра из Ижевска попал в список Национальной премии

А теперь с подробностями:

Продала данные о мертвых

Фото: Архив КП

Бывшая сотрудница правоохранительных органов попалась на взятке. Женщина продавала частному ритуальному агентству данные об умерших гражданах. Она признала вину и раскаялась. Какое наказание грозит ей теперь?

Готовим коньки к сезону!

Фото: Архив КП

Каткам быть! Многие из них уже начали заливать в столице Удмуртии. Например, бесплатные катки появится в парке Кирова, в Березовой роще. Где ещё ижевчанам можно будет прокатиться по льду?

Победа на Гран-при

Поздравляем уроженку Удмуртии Елизавету! Фото: Сергей Грачёв

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева 21 ноября одержала победу на этапе Гран-при России в женском одиночном катании. Девушка выступила с произвольной программой. Прокат она выполнила чисто. Посмотреть видео можно здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Погода в Ижевске: тепло и снежно

- Сбитые пешеходы, вылеты в кювет и сгоревший автобус: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.