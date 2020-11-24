Утро в Ижевске: пожар в детском саду, советы от «Бурановских бабушек» и нововведения в охране детских садов и школ

Главные новости Ижевска за вчерашний день Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 24 ноября, в Ижевске будет снежно. Дневная температура достигнет -5°C. Одевайтесь теплее, пейте горячий чай и смотрите нашу подборку одной строкой:

Два проекта педагогического института из Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе

В школе №80 в Ижевске завершили ремонт крыши

Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку в Удмуртии

Четверо спортсменов из Ижевска стали призерами в Первенстве России

Спектакль театра из Ижевска попал в список Национальной премии

Спортсмен из Удмуртии победил на Всероссийских соревнованиях по боксу

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Загорелся медкабинет в детском саду

пресс-служба МЧС Удмуртии

23 ноября в детском саду №135 по адресу Холмогорова, 10 в Ижевске загорелся медицинский кабинет на первом этаже. Сотрудники сразу начали эвакуировать детей. Сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации поступил спасателям в 10:00 часов. Они незамедлительно выехали на место.

Бабушки против мошенников

Бабушки из Бураново попросили жителей Удмуртии остерегаться мошенников Фото: Константин ИВШИН

Бабушки из Бураново вместе с МВД по Удмуртской Республике выпустили специальный ролик, который рассказывает гражданам, как не стать жертвой телефонных мошенников. Видео можно посмотреть по ссылке.

Как будут охранять школы и детские сады?

Как будет устроена охрана школ и детских садов? Фото: pixabay.com

В образовательных учреждениях Ижевска грядут очередные нововведения. С 2021 года школы и садики собираются переводить на единую централизованную систему охранного видеонаблюдения. В перспективе высокотехнологичная система имеет очевидные плюсы, но у родителей, директоров школ и заведующих детскими садами пока остается много вопросов относительно ее реализации. Для того чтобы на них ответить, 19 ноября по инициативе Общественной палаты и городской администрации Ижевска в медиагруппе «Центр» состоялся круглый стол.

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