Школьник из Ижевска представил «Одноразовый табурет» на стартап-шоу

«Одноразовый табурет» школьник из Ижевска представил на стартап-шоу Фото: личный архив героев

Мы уже писали, что 10 ноября на канале Teen MBA(6+) в YouTube вышел 4 выпуск стартап-шоу, которое ведет Алексей Воробьев. Там принял участие школьник из Ижевска Иван Гнедин. Он представил инвесторам свой проект «Одноразовый табурет». Об участии в конкурсе и своей разработке подробнее «Комсомолке» рассказал сам юный изобретатель.

Табурет собрал на коленке

Иван Гнедин, 14-летний ученик 8б класса школы №27 в Ижевске. Кроме этого мальчик занимается карате и уже заслужил оранжевый пояс. На участие в проекте школьника вдохновил его учитель проектной деятельности. А сам «одноразовый табурет» был придуман и вовсе случайно.

Иван Гнедин, 14-летний ученик 8б класса школы №27 в Ижевске Фото: личный архив героев

- Мы гуляли по лесу с классом. Решили устроить пикник. Но столкнулись с проблемой: негде было присесть. Особенно было сложно родителям, которые нуждались в отдыхе. И тогда я обратил внимание на одноразовую посуду и подумал: почему бы не сделать одноразовую мебель, - говорит наш герой.

Прототип своей разработки, которую Иван представил на конкурсе, он делал практически на коленке уже перед самым участием.

- Проект простой и дешевый. Да, одноразовая мебель есть, но ее ценник начинается от 1,5 тысяч рублей. Мой же табурет будет намного дешевле. Он удобен для больших компаний. Например, они устроили вечеринку на несколько тысяч человек. Тут-то им пригодятся эти стулья, на которых, вдобавок, можно разместить свой логотип или рекламу. А после мероприятия сдать в макулатуру и вернуть около 30% расходов, - уверяет юный ижевчанин.

Попал на YouTube

Шоу Teen MBA(6+) снимается на студии «Амедиа» в Москве. Поэтому наш подросток отправился в столицу, где познакомился с известным блогером и певцом, которые ведут программу.

— Мне понравились ведущие Ксения Хоффман и Алексей Воробьев, - говорит герой. Фото: личный архив героев

- Мне понравились ведущие Ксения Хоффман и Алексей Воробьев. Но я бы не назвал этот проект проектной деятельностью. Это все-таки чисто шоу. В конечном варианте программы, например, много слов вырезано, - рассказывает Иван.

Дорогу до Москвы полностью оплатили сами организаторы.

- Хоть я и не победил, мне это шоу показалось хорошим жизненным опытом, - рассуждает разработчик.

Бывший отличник

До 7 класса включительно Иван Гнедин учился в школе на одни пятерки. Но потом у подростка поменялись приоритеты.

- А потом «забил» на оценки. Конечно, троек нет. Но это не главное в жизни. У меня много других приоритетов. Я занимаюсь дизайном групп, каналов, ролей, дискорд-серверами, настраиваю боты, виджеты, приложения. И неплохо на этом зарабатываю, - уверяет Иван.

Также он занимается робототехникой в Академии «Калашников». Там он не раз побеждал в различных конкурсах и олимпиадах, благодаря одной из них школьник съездил в лагерь «Артек» бесплатно.

Юный изобретатель видит хорошие перспективы для своего «одноразового табурета» Фото: личный архив героев

Юный изобретатель видит хорошие перспективы для своего «одноразового табурета».

- Мы нашли инвестора, который, в принципе, готов дать деньги. Но все не так просто… Я думаю, что будем работать, скорее всего, только по одиночным заказам. Но возможно задумаюсь и о производстве.

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