Утро в Ижевске: совращение падчерицы, снежный циклон и «забег» карапузов Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 25 ноября, в Ижевске снова будет идти снег. Просыпаемся, собираемся на работу и читаем новости одной строкой:

У нас масочный режим, а у вас? 25 организаций нарушили постановления Роспотребнадзора в Удмуртии

Состав хоккейных «сталеваров» изменится в Ижевске

Видео: короткометражку о Глазове покажут в кинотеатрах Удмуртии

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Служебный пес на пенсии: немецкая овчарка из Ижевска ищет нового хозяина

Выплаты малообеспеченным семьям с детьми в Удмуртии могут увеличится в два раза

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По вине пьяного водителя в Ижевске два человека оказались в больнице

Опасные горки: жители Ижевска заметили, что дети катаются по проезжей части

Новые праздники и памятные даты появились в Удмуртии

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Прогнозируемый госдолг Удмуртии на начало 2021 года может превысить 59 млрд рублей

Сын экс-мэра Архангельска умер в Ижевске от малярии

Школьник из Ижевска представил «Одноразовый табурет» на стартап-шоу

А теперь к подробным новостям

Развращение падчерицы

Развращение падчерицы Фото: pixabay.com

Устиновский районный судом Ижевска признал виновным 35-летнего ижевчанина в развращении своей 8-летней падчерицы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением на 17 лет права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Снежный циклон

Снежный циклон Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уже несколько недель в Удмуртии стоит сухая и морозная погода. Однако буквально на днях ситуация может измениться – до нашей республики дойдет снежный циклон «Сара», бушующий в столице России. В полную силу циклон проявится с обычным отставанием от Москвы в полтора - два дня. Ожидать его в Удмуртии можно уже сегодня-завтра и пройдет он до конца текущей недели. В регионе точно также будут снегопады, однако не такие интенсивные, как в Москве.

«Забег» карапузов

«Забег» карапузов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Уже четвертый год подряд «Комсомолка» проводит один из самых милых и добрых конкурсов - забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Еще весной 2020 года мы планировали провести его в традиционном и уже полюбившемся формате. Но пандемия внесла свои коррективы. Забег состоится онлайн-формате.

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