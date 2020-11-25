Утро в Ижевске: совращение падчерицы, снежный циклон и «забег» карапузов
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 25 ноября, в Ижевске снова будет идти снег. Просыпаемся, собираемся на работу и читаем новости одной строкой:
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А теперь к подробным новостям
Развращение падчерицы
Развращение падчерицы
Фото: pixabay.com
Устиновский районный судом Ижевска признал виновным 35-летнего ижевчанина в развращении своей 8-летней падчерицы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением на 17 лет права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Снежный циклон
Снежный циклон
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Уже несколько недель в Удмуртии стоит сухая и морозная погода. Однако буквально на днях ситуация может измениться – до нашей республики дойдет снежный циклон «Сара», бушующий в столице России. В полную силу циклон проявится с обычным отставанием от Москвы в полтора - два дня. Ожидать его в Удмуртии можно уже сегодня-завтра и пройдет он до конца текущей недели. В регионе точно также будут снегопады, однако не такие интенсивные, как в Москве.
«Забег» карапузов
«Забег» карапузов
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Уже четвертый год подряд «Комсомолка» проводит один из самых милых и добрых конкурсов - забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Еще весной 2020 года мы планировали провести его в традиционном и уже полюбившемся формате. Но пандемия внесла свои коррективы. Забег состоится онлайн-формате.
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