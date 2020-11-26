Утро в Ижевске: жители, не сообщившие результаты анализов на ковид, новые трамваи и нарушения в школьных столовых

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 26 ноября. Сегодня днем ожидается переменная облачность, временами небольшой снег и -3..-5°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Молодой человек врезался в троллейбус и погиб в Ижевске

- 1387 комплектов бесплатных лекарств от коронавируса получили жители Удмуртии

- Ижевчанка стала лучшим неврологом Удмуртии во второй раз

- Ижевчане могут оценить проект благоустройства сквера у школы искусств

- Жители Удмуртии потратили на алкоголь более 14 миллиардов рублей за 2020 год

А теперь к главным новостям:

НЕ СООБЩИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

С 1 августа 2020 года из-за границы в Удмуртию вернулось 12 707 человек. При этом 427 из них не внесли данные о своем тесте на коронавирус. Поэтому они могут являться потенциальными переносчиками инфекции. На данный момент составили и отправили в суд 56 протоколов.

Вернулись из-за границы: 427 человек не сообщили свой результат теста на коронавирус Фото: pixabay.com

НОВЫЕ ТРАМВАИ

Первая партия новых низкопольных трамваев прибудет в Ижевск к середине декабря. Их отправят из Санкт-Петербурга уже на этой неделе. Они будут оборудованы системой автономного хода, кондиционером, видеокамерами и USB-зарядками.

В Ижевске появятся новые низкопольные трамваи Фото: vk.com/olegbekmemetev

НАРУШЕНИЯ В СТОЛОВЫХ

Как отслеживается качество горячего питания школьников? Что проверяется и по каким параметрам? Какие нарушения уже нашли специалисты Роспотребнадзора? 25 ноября в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» на эти и другие вопросы ответили специалисты.

В эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Удмуртии Вероника Сазонова и руководитель ресурсного центра управления образования администрации Ижевска Наталья Шевякова Фото: Архив КП

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ САНАВИАЦИИ

До конца 2020 года у 1 Республиканской клинической больницы в Ижевске начнет работу вертолетная площадка с системой ночного старта для санавиации Удмуртии. Проект реализуется на федеральные средства. Это поможет обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в отдаленных районах республики.

До конца 2020 года в 1РКБ начнет работу вертолетная площадка с системой ночного старта Фото: Архив КП

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