Утро в Ижевске: переизбрание Бекмеметьева, пожар с десятью жертвами и конкурс для самых маленьких

Доброе утро, любимый город! Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 27 ноября, долгожданная пятница. Столбик термометра не поднимется выше -5 °С, поэтому одевайтесь как можно теплее. Пока вы начинаете рабочий день и строите планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

Подростки из Удмуртии развлекались тем, что бросали камни в проходящие поезда

10 легковых автомобилей передано в медицинские организации Удмуртии

Многодетная семья из Удмуртии спаслась из пожара

Директором кадастровой палаты Удмуртии назначили Ирину Виноградову

Жуткое фото: в аварии с легковушкой и грузовиком в Удмуртии умер человек

Врачу из Удмуртии впервые вручили высшую медицинскую награду

Родились в день столетия Удмуртской Республики: 15 детей из Ижевска получили памятные монеты

Бесплатное высшее образование: какие новые возможности могут появится у жителей Удмуртии

Житель Удмуртии несколько месяцев заставлял школьницу употреблять наркотики

Центр управления регионом открыли в Удмуртии

Погиб пассажир: пожилой мужчина на легковушке врезался в стоящий КамАЗ в Удмуртии

Каток «Динамо» открывается в Ижевске

Нарколабораторию накрыли полицейские в Ижевске

Стартовал последний день приема видео для конкурса «Скажи маме «спасибо» в Удмуртии

Открыта горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в Удмуртии

Лжесотрудники банка похитили у ижевчанки более 160 тысяч рублей

Глава Ижевска планирует запустить беспилотный летающий общественный транспорт

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Переизбрание главы города

Главой города Ижевска избран Олег Бекмеметьев Фото: Амир Закиров

Вчера, 26 ноября, в тайном голосовании в городской думе Олег Бекмеметьев набрал большее количество голосов и был переизбран на новый срок. Он набрал 31 из 33 возможных голосов.

Пожар с десятью жертвами

Хозяева дома остались живы и рассказали «Комсомолке» свою историю Фото: личный архив героев

Четыре собаки, четыре щенка и две кошки сгорели в пожаре в Удмуртии. Трагедия произошла в конце октября в семье Гальцовых. Свою историю Анна и Иван рассказали «Комсомолке».

Конкурс для самых маленьких

Конкурс «Карапузы, на старт!» Фото: Архив КП

В этом году уже четвертый по счету конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн. Еще весной 2020 года «Комсомолка» планировала провести его в традиционном и уже полюбившемся формате, однако пандемия внесла свои коррективы. Первые видео уже пришли нам на почту. Узнать, как принять участие в конкурсе, можно в нашем материале.

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