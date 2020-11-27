Утро в Ижевске: переизбрание Бекмеметьева, пожар с десятью жертвами и конкурс для самых маленьких

Доброе утро, любимый город!
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! На календаре 27 ноября, долгожданная пятница. Столбик термометра не поднимется выше -5 °С, поэтому одевайтесь как можно теплее. Пока вы начинаете рабочий день и строите планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
Подростки из Удмуртии развлекались тем, что бросали камни в проходящие поезда
10 легковых автомобилей передано в медицинские организации Удмуртии
Многодетная семья из Удмуртии спаслась из пожара
Директором кадастровой палаты Удмуртии назначили Ирину Виноградову
Жуткое фото: в аварии с легковушкой и грузовиком в Удмуртии умер человек
Врачу из Удмуртии впервые вручили высшую медицинскую награду
Родились в день столетия Удмуртской Республики: 15 детей из Ижевска получили памятные монеты
Бесплатное высшее образование: какие новые возможности могут появится у жителей Удмуртии
Житель Удмуртии несколько месяцев заставлял школьницу употреблять наркотики
Центр управления регионом открыли в Удмуртии
Погиб пассажир: пожилой мужчина на легковушке врезался в стоящий КамАЗ в Удмуртии
Каток «Динамо» открывается в Ижевске
Нарколабораторию накрыли полицейские в Ижевске
Стартовал последний день приема видео для конкурса «Скажи маме «спасибо» в Удмуртии
Открыта горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в Удмуртии
Лжесотрудники банка похитили у ижевчанки более 160 тысяч рублей
Глава Ижевска планирует запустить беспилотный летающий общественный транспорт
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Переизбрание главы города
Главой города Ижевска избран Олег Бекмеметьев
Фото: Амир Закиров
Вчера, 26 ноября, в тайном голосовании в городской думе Олег Бекмеметьев набрал большее количество голосов и был переизбран на новый срок. Он набрал 31 из 33 возможных голосов.
Пожар с десятью жертвами
Хозяева дома остались живы и рассказали «Комсомолке» свою историю
Фото: личный архив героев
Четыре собаки, четыре щенка и две кошки сгорели в пожаре в Удмуртии. Трагедия произошла в конце октября в семье Гальцовых. Свою историю Анна и Иван рассказали «Комсомолке».
Конкурс для самых маленьких
Конкурс «Карапузы, на старт!»
Фото: Архив КП
В этом году уже четвертый по счету конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн. Еще весной 2020 года «Комсомолка» планировала провести его в традиционном и уже полюбившемся формате, однако пандемия внесла свои коррективы. Первые видео уже пришли нам на почту. Узнать, как принять участие в конкурсе, можно в нашем материале.
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