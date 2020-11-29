Погода в Ижевске: облачно и практически без ветра

Желаем отличного начала зимнего сезона! Фото: Архив «КП» в Ижевске

По воскресеньям «Комсомолка» традиционно рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. По данным Гидрометцентра, следующие семь дней в Удмуртии будет небольшая облачность, но без осадков, а ветер не превысит скорость больше 3 м/с. Видимо, снежный циклон «Сара» еще не успевает добраться до нашего региона.

В понедельник, 30 ноября, будет облачно, возможен небольшой снег. Дневная температура составит -4...-5°С. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3 м/с. Ночью температура понизится до -6...-8°С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

Во вторник, 1 декабря, зима начнет вступать в свои права. Температура понизится до -7...-9°С. С этого дня и всю следующую неделю будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточным, 3 м/с. Ночью температура опустится до -10...-13°С. Юго-восточный ветер сохранит свою скорость.

В среду, 2 декабря, будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем столбик термометра покажет -12...-14°С. Южный ветер сбавит свою скорость до 2 м/с. Ночью обещают незначительное понижение температуры до -14...-15°С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

В четверг, 3 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется не выше -11...-12°С. Ветер южный, всего 1 м/с. Ночь температура резко упадет до отметки в -18°С.

В пятницу, 4 декабря, будет облачно с прояснениями. Днем столбик термометра покажет -12...-14°С. Южный ветер усилится до 2 м/с. Ночью столбик термометра вновь упадет до -18°С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

В субботу, 5 декабря, днем обещают стабильные -13°С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер немного сменит свое направление и станет юго-западным, 2 м/с. Ночью ожидаются уже привычные -18°С.Ветер сохранит свою скорость, но станет южным.

В воскресенье, 6 декабря, будет пасмурно и значительно потеплеет. Днем обещают -8...-10°С. Ветер резко сменит свое направление и станет северо-западным, со скоростью 0,5 м/с. Ночь обещают ясную, а температура будет держаться около -12°С. Штиль.

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