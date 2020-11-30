Утро в Ижевске: ДТП с тремя жертвами, ремонт центральной площади и новости музея «Иднакар»

Желаем продуктивной недели! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре 30 ноября, понедельник. Начала рабочей недели и последний день осени в один день! Столбик термометра не поднимется выше -8°С, поэтому поскорее согреваемся горячим чаем и смотрим новости одной строкой:

- На одной из трасс Удмуртии количество погибших в ДТП снизилось на 18%

- Там есть, что посмотреть: удмуртская фигуристка Лиза Туктамышева о возможном приезде Юрия Дудя в Глазов

- Ножом в сердце: жительница Удмуртии подозревается в убийстве сожителя

- ГУП «ТПО ЖКХ» планируют приватизировать в Удмуртии

- Жительница Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе для слепых и слабовидящих

- Ижевчанин принял участие в телепрограмме «Слабое звено» на ТК «МИР»

- С банковского счета 39-летней ижевчанки похитили почти 240 000 рублей

- Школу на улице Ильфата Закирова в Ижевске должны достроить до конца года

- Первый вице-премьер Удмуртии назначен торговым представителем России в Сингапуре

- Учитель из Удмуртии победил во всероссийском конкурсе

- Ижевчан ждет теплая зима

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Смертельное ДТП

Фото: МЧС России по УР

В воскресенье, 29 ноября, на 302 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от автодороги М-7 «Волга» Дебесского района произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. К сожалению в результате столкновения на месте аварии скончались трое мужчин, один госпитализирован. Известно, что один из водителей не справился с управлением, подробности уточняются.

Ремонт центральной площади

Скриншот с видео vk.com/wall437092399_19238

Работы еще не завершены. Сдать третью очередь должны были до 30 ноября, сейчас этот срок сдвинут на 25 декабря. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил переизбранный глава города Олег Бекмеметьев. Кстати, уже скоро на площади начнется подготовка к новогодним праздникам.

«Иднакар»

В декабре стартует онлайн-тур по музею Фото: https://vk.com/idnakarmuseum

Сразу две приятные новости случились с глазовским музеем-заповедником. Во-первых, проектная команда «Иднакар» выиграла грант фонда Потанина. Это значит, что уже в декабре они запустят онлайн-тур «Иднакар опен-эйр». Во-вторых, музей будет носить имя ученого-археолога Маргариты Ивановой, чьими усилиями музеефицировали городище Иднакар. Соответствующее распоряжение подписал премьер правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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