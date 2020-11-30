Всё для встречи Нового года: 24 декабря в Ижевске откроется большая праздничная ярмарка

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Приближается Новый год, а в праздники особенно хочется попробовать необычные блюда, приятно удивить себя и близких оригинальными подарками! Подготовиться к главному семейному празднику горожанам поможет Новогодняя ярмарка. В этот раз она пройдет с 24 по 29 декабря в Ледовом дворце «Ижсталь».

На ярмарке каждый найдет товар по душе — от уже узнаваемых до самых оригинальных.

Например, производители Удмуртии представят мясные полуфабрикаты — пельмени с сомом и щукой с салом, мясные кексы с томатом и зеленью, авторские чаи, свежий мед и валяную обувь. Такого вы еще не пробовали!

Для ценителей морепродуктов — богатый выбор красной икры, рыбы и рыбных рулетов с Дальнего Востока. Для сладкоежек — новогодняя серия мармелада со вкусами зимнего мандарина, глинтвейна и апельсина с перцем. Гурманов заинтересуют воронежские разносолы — соленые арбузы, маринованные морские гребешки, спаржа, рулеты сулугуни, копченая оленина, запеченное мясо перепелок и кролика с разными начинками.

Также на ярмарке можно выбрать интересные подарки для всей семьи: украшения ручной работы, сувенирные наборы из чая, меда и мыла ручной работы, вятские игрушки-забавы, практичные подарки, составленные из полотенец и носков, кухонные аксессуары и текстиль в новогодней тематике. И, конечно, будет много теплых подарков — монгольские кашемировые вещи, верхняя одежда, мужские рубашки, стильные детские трикотажные костюмы, головные уборы и уютная валяная обувь.

Ярмарка пройдет при поддержке Правительства Удмуртской Республики и Администрации города Ижевска. Организатор — Выставочный центр «УДМУРТИЯ».

В Новый 2021-й год — через Новогоднюю ярмарку. Приглашаются все!

Где: Ледовый дворец «Ижсталь»

Когда: 24-28 декабря с 10:00 до 19:00, 29 декабря с 10:00 до 16:00.

Есть вопросы по качеству продукции и услуг? Звоните: 8-912-856-10-28.

Следите за новостями: vk.com/vsenayarmarku

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