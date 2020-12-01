С 5 декабря хинкальная «Старик Хинкалыч» принимает своих гостей

Фото: vk.com/starikhinkalych18

«Старик Хинкалыч» — новая хинкальная в Ижевске, которая отроет свои двери уже 5 декабря. Это успешно развивающаяся сеть хинкальных по всей России, которая зародилась в 2016 году в Крыму.

Фото: vk.com/starikhinkalych18

Лучшие традиции кавказского народа нашли свое отражение не только в кухне, но также в интерьере и гостеприимстве сотрудников хинкальной. Здесь вас щедро накормят горячими хинкали (к слову, всего по 35 рублей за штуку), румяными хачапури, знаменитым супом харчо и другими грузинскими лакомствами, за которыми теперь не нужно выезжать из страны. Атмосфера хинкальной перенесет вас в маленький и уютный ресторанчик на окраине Тбилиси, где всегда звучит приятная музыка, а в зале пахнет свежей выпечкой.

Фото: vk.com/starikhinkalych18

В «Старике Хинкалыче» готовят все блюда при вас, на открытых кухнях, используя оригинальные грузинские рецепты. Минимальное время ожидания и максимальное качество — вот то, что заставляет гостей возвращаться в хинкальную снова и снова.

Ощутите на себе и вы атмосферу истинно грузинского гостеприимства, посетив хинкальную «Старик Хинкалыч».

Фото: vk.com/starikhinkalych18

Не пропустите дату открытия!

Хинкальная находится по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 252.

Телефон: 8(912)850-02-98

Старик Хинкалыч ВКонтакте: vk.com/starikhinkalych18

Старик Хинкалыч в Инстаграме: @starikhinkalych18

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