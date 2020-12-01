Утро в Ижевске: семья вырастила 13 детей, новый объект в Сквере Драгунова и тематический ледяной городок

Самые главные и интересные новости к этому часу, Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Первый день декабря обещает быть облачным и без осадков. Пока вы просыпаетесь и пьете утренний чай или кофе, предлагаем ознакомиться с новостями одной строкой:

- Акция Нацбиблиотеки Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе

- В присвоении пенсий подозревают начальника отделения почты Удмуртии

- Житель Удмуртии скончался во время работ

- Врио ректора Ижевской сельхозакадемии назначен Андрей Брацихин

- Министерство здравоохранения Удмуртии примет граждан в День Конституции

- Новые трамваи приедут в Ижевск до 8 декабря

- Более 4 млн руб. перечислили жители Удмуртии мошенникам только за выходные

- Карантин по бешенству сняли в четырех районах Удмуртии

А теперь с подробностями:

Взрослые дети вынуждены жить с приемной мамой

В семье выросли 13 детей: 11 приемных, 1 усыновленный и 1 родной Фото: Амир Закиров

Семья Давыдовых вырастила и воспитала 13 детей. Из них лишь один родной. По закону приемным детям полагается жилье. Однако семья уже несколько лет не может заполучить квадратные метры. И взрослым детям приходится жить с мамой.

Новый объект в Сквере оружейника Драгунова

Строительство уже началось, Фото: Архив КП

Жители города в социальных сетях начали жаловаться на шум от работ в сквере. Оказалось, там готовится к строительству новый объект - торговая точка и беседки. Проект уже согласован с администрацией города и строительство началось.

Тематический городок на Новый год

Эскизы городка выложили на сайт Администрации города, Фото: Администрация Ижевска

Администрация города поделилась с жителями, как будет выглядеть Центральная площадь Ижевска к Новому году: 20-метровая елка, тематический ледяной городок «7 чудес света». О проведении массовых мероприятий пока неизвестно, смотреть будут на эпидемиологическую обстановку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске на 1 декабря: облачно и без осадков

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