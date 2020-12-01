Утро в Ижевске: семья вырастила 13 детей, новый объект в Сквере Драгунова и тематический ледяной городок

Самые главные и интересные новости к этому часу, Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Первый день декабря обещает быть облачным и без осадков. Пока вы просыпаетесь и пьете утренний чай или кофе, предлагаем ознакомиться с новостями одной строкой:
- Акция Нацбиблиотеки Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе
- В присвоении пенсий подозревают начальника отделения почты Удмуртии
- Житель Удмуртии скончался во время работ
- Врио ректора Ижевской сельхозакадемии назначен Андрей Брацихин
- Министерство здравоохранения Удмуртии примет граждан в День Конституции
- Новые трамваи приедут в Ижевск до 8 декабря
- Более 4 млн руб. перечислили жители Удмуртии мошенникам только за выходные
- Карантин по бешенству сняли в четырех районах Удмуртии
А теперь с подробностями:
Взрослые дети вынуждены жить с приемной мамой
В семье выросли 13 детей: 11 приемных, 1 усыновленный и 1 родной
Фото: Амир Закиров
Семья Давыдовых вырастила и воспитала 13 детей. Из них лишь один родной. По закону приемным детям полагается жилье. Однако семья уже несколько лет не может заполучить квадратные метры. И взрослым детям приходится жить с мамой.
Новый объект в Сквере оружейника Драгунова
Строительство уже началось, Фото: Архив КП
Жители города в социальных сетях начали жаловаться на шум от работ в сквере. Оказалось, там готовится к строительству новый объект - торговая точка и беседки. Проект уже согласован с администрацией города и строительство началось.
Тематический городок на Новый год
Эскизы городка выложили на сайт Администрации города, Фото: Администрация Ижевска
Администрация города поделилась с жителями, как будет выглядеть Центральная площадь Ижевска к Новому году: 20-метровая елка, тематический ледяной городок «7 чудес света». О проведении массовых мероприятий пока неизвестно, смотреть будут на эпидемиологическую обстановку.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Погода в Ижевске на 1 декабря: облачно и без осадков
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