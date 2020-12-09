Утро в Ижевске: вакцинация против коронавируса, ЧП с костром и благоустройство сквера в Ленинском районе

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 9 декабря. Сегодня днем ожидается ясная погода и до -10°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Хотели усыпить после смерти хозяина: ижевчанин не дал собаке умереть

- Водопровода не было с 1983 года: в селе Удмуртии провели капитальный ремонт водопроводных сетей

- Три тысячи пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства от коронавируса

- Студент из Гамбии помогает ижевским пенсионерам

- Несколько ударов ножом в голову: молодой ижевчанин обвиняется в убийстве матери

- Михаил Гуцериев удостоен звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики"

- Юный брейк-данс танцор из Ижевска принял участие в конкурсе талантов "Синяя птица"

- Рекорд заболеваемости: 196 случаев заражения коронавирусом в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

250 зараженных в сутки

7 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире федерального канала рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и сообщил, что республика готова к показателям 200-250 выявленных случаев в сутки.

Данные на 7 декабря 2020 года Фото: Архив КП

Каким будет сквер в Ленинском районе

В Ленинском районе Ижевска в 2021 году благоустроят сквер «Заречный». Там построят сцену, детские и спортивные площадки, установят фонари и скамейки. Его сделают удобным для маломобильных групп населения. Также там появятся беговые дорожки, высадят яблони и декоративные кустарники.

В сквере будет обустроена специальная конструкция «Красная лента», которая станет символом памяти о подвиге Храма Успения Божьей Матери Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Костер у здания администрации Сарапула

7 декабря в социальных сетях появилась информация об оцеплении администрации Сарапула. Как сообщил Оперативный центр города, пенсионер поджег тряпки и сам получил ожоги.

Пенсионер устроил костер у здания администрации Сарапула в Удмуртии Фото: https://vk.com/zlosarapul

Прививка от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Удмуртии начнется в начале следующего года. В республике заработает 60 пунктов, в которых можно будет сделать прививку. Они будут располагаться в районных больницах и поликлиниках городов республики.

Вакцинация будет проводится вакциной «Гам - КОВИД - Вак» Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии

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