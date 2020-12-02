Утро в Ижевске: подготовка к Новому году, пропавший подросток и задержание возможного «Поволжского душителя» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 2 декабря, в Ижевске ожидается переменная облачность. Дневная температура достигнет -10°C. Одевайтесь теплее, пейте горячий чай и смотрите нашу подборку одной строкой:

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В Ижевске ищут подростка

Фото: сообщество "ПСО регион 18" "ВКонтакте"

В Ижевске ищут Вольфа Данилу Ивановича 2003 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18». 30 ноября подросток вышел из дома на ул. Ленина и не вернулся. Сообщается, что выглядит Данила на 15-16 лет.

Новогодняя елка и ледяной городок

Новое праздничное дерево появилось в столице Удмуртии в 2019 году Фото: Архив КП

На Центральной площади Ижевска 19 декабря главная новогодняя елка засияет праздничными огнями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Также отмечается, что 1 декабря началась заготовка материалов для ледового городка. В этом году тематика праздничного оформления - «7 чудес света».

Задержали подозреваемого в 32 убийствах

В 2013 году он убил пожилую женщину в Ижевске представившись электриком Фото: Архив КП

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Казани был задержан мужчина, подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник. Известно, что убийца орудовал с 2011 года на территории Удмуртии, Марий Эл, Свердловской области и Башкирии. На его счету не менее 32 жертв. Ранее за информацию о нем предлагали один миллион рублей, но затем сумму подняли до трех миллионов.

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