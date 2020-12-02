Поругался с девушкой и устроил пожар: в одной из многоэтажек Ижевска сгорела квартира

Перед пожаром соседи видели, как из окна сбрасывают вещи Фото: Архив КП

27 ноября в многоэтажке на улице Холмогорова случился пожар. Сгорела одна из квартир на 10 этаже. Жильцы уверены – это был поджог. Кого подозревают соседи и что случилось тем вечером, выяснила «Комсомолка».

Ссора привела к пожару

Пятничный вечер был неспокойным – с 10 этажа полетели вниз вещи. Фен, чайники, косметика… Предметы скидывали с балкона квартиры, в которой жила пара – 24-летняя девушка и ее молодой человек.

- Я веду общую группу дома «ВКонтакте». Мне написали в общий чат, что у нас молодой человек поссорился с девушкой. Но спустя какое-то время запахло гарью, - рассказывает старшая по дому.

Женщина позвонила по номеру 112, вызвала спасателей, скорую, полицию. Приехали пожарные.

- Я вышла из квартиры, чтобы посмотреть, что происходит, - рассказывает старшая по дому. – Многие жильцы уже покинули свои квартиры.

Пострадавшая квартира. Фото: предоставлено старшей по дому

По словам женщины, соседи догнали и окружили молодого человека, который, по их мнению, мог быть виновен в пожаре. Мужчины держали его до приезда полиции.

Когда приехали правоохранители, молодой человек не хотел садиться в машину полицейских. Пришлось даже вызвать второй наряд.

Огонь потушили. Очаг возгорания находился в одной комнате, но дым распространился по всем помещениям. Причины пожара устанавливаются.

Жили мирно

По словам соседей, раньше никаких жалоб на молодых людей не было – жили мирно, по счетам платили исправно. Разве что последний платеж немного затянули.

– Мы с девушкой общались, она приезжала в воскресенье забирать вещи. А еще мы квартиру консервировали, – делится хозяйка обгоревшей квартиры.

По словам хозяйки, девушка открыта для решения проблемы, отвечает на звонки и думает, как можно спасти ситуацию.

Официально

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по городу Ижевску, сообщение о пожаре на улице Холмогорова действительно поступило в дежурную часть отдела полиции №2. Сейчас по факту проводится проверка.

- По одной из версий, которая подвергается проверке, причиной возгорания могли послужить неосторожные либо умышленные действия заподозренного лица. Его личность установлена, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас правоохранительные органы ждут заключения экспертизы о причинах возгорания и о сумме ущерба. После этого событию дадут юридическую оценку и квалификацию.

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