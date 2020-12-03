«Не теряй, меня повезли в реанимацию»: в Ижевске погибла женщина с хронической почечной недостаточностью

В Ижевске погибла заболевшая коронавирусом женщина с хронической почечной недостаточностью Фото: pixabay.com

«Мама жаловалась, что ей тяжело дышать. А ей трубки подключат и говорят: «Надышитесь - отключите сами»...

Летом 2020 года в Республиканской инфекционной больнице скончалась 56-летняя ижевчанка. Родные уверены – виной тому отсутствие необходимого оборудования. Из-за чего погибла женщина, разбиралась «Комсомолка».

ПОДУМАЛИ, ЧТО ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА

Погибшую звали Вера Аркадьевна Ляпунова. У женщины была почечная недостаточность – последние пять лет она получала гемодиализ. Впрочем, по словам родных, на здоровье она в целом не жаловалась – благодаря регулярным процедурам, Вера Аркадьевна вела совершенно нормальную жизнь.

В начале июля ижевчанка заболела. Температура поднялась 9 числа. Из-за этого Веру не допустили на диализ в назначенный день и приняли через сутки – отдельно от других пациентов.

Как поясняют сами пациенты, гемодиализ должен проводиться раз в два дня, однако увеличение перерыва на день обычно допускается и не приводит к проблемам.

Вернувшись из диализного центра, Вера Ляпунова вызвала врача на дом. К этому моменту заболел и гражданский муж ижевчанки. Терапевт предположил, что это обычная простуда, назначил лечение. Однако спустя неделю женщине стало хуже – развился кашель, а температура поднялась до 39 градусов.

Вере Аркадьевне сделали флюорографию и, обнаружив двустороннюю пневмонию, отправили в стационар ГКБ №2. Оттуда ижевчанку возили в диализный центр, где принимали отдельно от других пациентов.

Люди с хронической почечной недостаточностью должны проходить процедуру гемодиализа раз в два дня Фото: pixabay.com

– Все эти дни особого лечения так и не было, температуру так и не смогли сбить, мама жаловалась, что ей тяжело дышать. Отношение было: трубки подключат и говорят: «Надышитесь – отключите сами», - рассказывает нам дочь Веры Аркадьевны, Юлия. - Голос у нее был не очень бодрым, но особых опасений он не вызывал. Понятно было, что она болеет. Больше всего настораживало, что, по словам мамы, к ней никто не подходил. Даже замену капельницы можно было ждать больше часа.

«ДОЧЬ, НЕ ТЕРЯЙ, МЕНЯ ПОВЕЗЛИ В РЕАНИМАЦИЮ»

20 июля стали известны результаты анализов Веры Аркадьевны - ковид-тест оказался положительным. Ляпунову перевели в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. На ее вопросы о гемодиализе, ей сказали, что аппарат в учреждении имеется. Правда, из-за характеристик самого устройства процедура займет не 4 часа, как обычно, а около суток. На диализ женщину направили 21-го июля. Перед тем, как ее повезли в реанимацию, Вера Аркадьевна позвонила дочери.

- Она сказала: «Ты меня, дочь, не теряй, меня повезли в реанимацию, будут делать диализ, аппарат у них там стоит». Предупредила, что делать будут сутки, а с телефоном в реанимацию нельзя. Голос у нее на тот момент был бодрым. Успокаивала меня, говорила, что все будет хорошо, - вспоминает Юлия.

Однако на следующий день девушка никак не могла дозвониться до мамы. Поговорить с ней Юлии удалось лишь к вечеру - оказалось, что диализ Ляпуновой так и не провели. Женщине было трудно говорить, и она не смогла объяснить, что именно пошло не так. Все, что поняла дочь со слов матери – это то, что на следующий день должен подойти компетентный специалист из 1 ГКБ и разобраться в ситуации.

В реанимацию не допускаются родственники Фото: pixabay.com

– Я до последнего верила, что под присмотром врачей мама в безопасности и радовалась, что ее вовремя госпитализировали, – сокрушается Юлия. – Я живу в Воткинске и не могла быть рядом в момент госпитализации, кроме того, в реанимацию не пускают даже родственников, все новости я узнавала по телефону.

РЕАНИМАЦИЯ И СМЕРТЬ

В четверг, 23 июля, диализ все-таки провели, причем пациентка сообщила, что для этого ей вшили новую фистулу – то есть, сделали операцию по объединению вены и артерии для формирования прямого кровотока, своеобразный вход для трубок системы.

Тогда же у Юлии был последний разговор с мамой. Вера Аркадьевна говорила очень слабым голосом - девушке еле разбирала ее слова.

- После мне позвонили из реанимации. Сказали, что мама в тяжелом состоянии, - говорит девушка. - Оказалось, что понадобилось вшить новую фистулу. Как получилось, что через нее делали диализ, не дождавшись, что она заживет - я не понимаю. Подробности я узнала уже от соседки матери по палате (Нам не удалось узнать, имел ли этот факт на самом деле место - прим. ред.).

– Скорее всего, здесь присутствует ошибка в терминологии, которую совершили родственники, не являясь врачами, – предположил один из экспертов. – Срок разработки артериовенозной фистулы 1-2 месяца. К тому же, в инфекционной клинике вряд ли есть сосудистый хирург, который мог провести эту операцию. Возможно, речь шла от подключичном катетере. Если пациент несколько дней не получал диализ, как и было в данном случае, имеющаяся фистула может тромбироваться, и тогда врач принимает решение об организации новой точки доступа к кровяному руслу в виде такого катетера.

25 июля Юля снова позвонила в реанимацию. Заведующий сообщил, что состояние Веры Аркадьевны крайне тяжелое, на грани подключения к ИВЛ. В следующий раз девушке удалось дозвониться только к 22 часам, с ней говорил уже другой врач. Он-то и сказал Юлии, что у мамы произошла остановка сердца и она впала в кому.

- Ее подключили к аппарату ИВЛ, мозг блокировали, так как реанимация длилась 11 минут. Сердце удалось запустить. Сказал, что пока рано делать прогнозы и говорить о том, пострадал ли мозг. Но я уже была морально готова... Ровно через полтора часа он мне перезвонил и сказал, что в 23:29 констатировали смерть.

4 августа Юлия пришла в Минздрав Удмуртии и написала обращение. Ей пообещали провести служебную проверку. Как гласила справка, выданная в морге, смерть наступила не от коронавирусной инфекции, а в связи с хронической почечной недостаточностью.

– Когда мы с мужем приехали за документами, патологоанатом сказал, что на момент смерти коронавирусная инфекция была выявлена только как остаточное явление, – поделилась Юлия.

Как считает женщина, смерть ее матери произошла по той причине, что, сосредоточившись на борьбе с коронавирусом, врачи упустили из вида основной недуг.

– В Минздраве говорят, что в большинстве случаев люди умирают не от ковида, а от своих болезней, имея в виду, что коронавирус приводит к осложнениям, но получается, что причина в другом: хроническим больным просто не проводят надлежащую терапию, – возмущается она.

Пациенты диализного центра согласны с этим. Они сообщили, что помимо Веры Аркадьевны, при похожих обстоятельствах на тот момент скончалось еще как минимум два пациента с хронической почечной недостаточностью.

Кроме того, по их мнению и мнению руководителя общественной организации «НЕФРО-ЛИГА» Александра Золотарева, в ГКБ №2 и ковид-центрах республики изначально отсутствовала аппаратура, необходимая для проведения гемодиализа при хронической почечной недостаточности. И если неподтвержденных пациентов из ГКБ №2 еще возили в диализный центр, то людей с положительным тестом на коронавирус изолировали и никуда не вывозили.

Родственники умершей пациентки до сих пор не знают, что именно происходило в больнице Фото: Амир Закиров

– Аппарат, установленный в РКИБ, низкопоточный, предназначенный для лечения острой почечной патологии. Эффективность проведения диализа на нем в разы меньше, чем у обычных аппаратов, находящихся в диализных центрах Удмуртии, – написали пациенты ижевского гемодиализного центра Ижевска в августовском коллективном обращении, направленном главе Удмуртии Александру Бречалову и в республиканский Минздрав.

Через некоторое время после данного обращения, 11 августа, Никита Свирин, занимавший на тот момент пост замминистра здравоохранения, опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» информацию о наличии аппаратов для гемодиализа в РКИБ и Завьяловской районной больнице. При этом Александр Золотарев со ссылкой на пациентов диализных центров сообщил, что информация не соответствует действительности, и люди опознали в аппарате на размещенном фото установку для диализа из ГКБ № 6.

После этого никаких официальных разъяснений не было. С октября непосредственно ГКБ№6 начали перепрофилировать в ковид-центр, и у пациентов с хронической почечной недостаточностью появилась возможность проходить там лечение при заражении коронавирусом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос о наличии аппарата в РИКБ на момент смерти Веры Аркадьевны так и остался открытым. В официальном ответе на журналистский запрос, полученном уже в октябре, пресс-служба Минздрава Удмуртии написала без конкретных дат:

– В Республиканской клинической инфекционной больнице имеется на постоянной основе два аппарата для проведения заместительной почечной терапии. Дополнительно устанавливался еще один аппарат для проведения гемодиализа. С учетом увеличения пациентов с хронической почечной недостаточностью в сочетании с COVID-19 было принято решение об установке двух аппаратов для проведения заместительной почечной терапии в БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР». В настоящее время в указанной медицинской организации имеется два аппарата для гемодиализа с системой водоподготовки. Установленные аппараты не являются вновь приобретенными.

Также было отмечено, что для проведения процедуры гемодиализа используются и высокопоточные, и низкопоточные аппараты, работа которых отличается исключительно по длительности.

Причину смерти пациента может установить только экспертиза Фото: Архив КП

За дополнительными разъяснениями мы обратились к независимым экспертам.

– Низкопоточный, или так называемый продленный, диализ применяется в реанимационных для пациентов при остром отравлении или острой почечной или полиорганной недостаточности, вызванной другими болезнями. Это аппарат предназначен для экстренной помощи, - объяснил Алексей Вяткин, учредитель одного из заводов-производителей продукции для отрасли гемодиализа и учредитель медицинской компании, занимающейся лечением пациентов, нуждающихся в гемодиализе. – Пациентам с хронической почечной недостаточностью проведение гемодиализа необходимо с применением высокопоточных технологий три раза в неделю. То есть проведение процедуры диализа с применением низкопоточных технологий оправдано с точки зрения спасения жизни, но полноценного гемодиализа для хронических больных она, конечно же, не заменяет.

При этом эксперт отметил, что сказать точно, подходил ли аппарат для проведения гемодиализа пациентке с хронической почечной недостаточностью, можно только зная марку оборудования, однако в Минздраве ее не сообщили.

«КАЖДЫЙ ПОНЯЛ ПО-СВОЕМУ»

Одной из причин случившегося Алексей Вяткин считает то, что в разных субъектах России к вопросу госпитализации нуждающихся в гемодиализе пациентов с положительным ковидом подошли по-разному.

– Я слышал от коллег о ситуации, произошедшей в Удмуртии, к сожалению, она типична для ряда регионов, – сообщает эксперт. – Есть регионы, где четко сформулировали маршрутизацию, например, в Челябинской и Свердловской областях для больных коронавирусной инфекцией и хронической почечной недостаточностью целиком выделили отделение гемодиализа. В Удмуртии, как я понимаю, была предпринята попытка проводить диализ в инфекционной клинике на имеющемся низкопоточном «продленном» аппарате. Это, конечно, недоработка.

По словам Алексея Вяткина, такой подход во многих регионах приводит к тому, что пациенты попросту начинают обманывать врачей, опасаясь, что их снимут с диализа и передадут в больницу с неизвестными условиями. Заболев, они не идут лечиться, а принимают жаропонижающее и отправляются на диализ, усугубляя свое состояние и одновременно создавая угрозу заражения для других пациентов.

– Правильное решение в Удмуртии было принято позже, когда «под ковид» закрыли ГКБ № 6, где есть отделение, в котором пациенты могут получить стандартный продленный гемодиализ, – говорит эксперт.

Несколько иного мнения придерживается руководитель отдела онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор Александр Аллахвердян.

– Для лечения таких больных нет нужды оснащать все инфекционные больницы аппаратами гемодиализа, – утверждает он. – Достаточно вблизи создать специализированные центры, которые обеспечат таким видом лечения конкретную территорию.

Отметим, что в ряде регионов, по свидетельству Александра Золотарева, подобная тактика успешно применяется: пациенты госпитализируются в одной больнице, но на диализ их возят в другую, строго соблюдая все санитарные нормы. Однако в Удмуртии такую схему не использовали, чтобы обеспечить ковид-положительным пациентам полный карантин.

Сейчас ижевчане с хронической почечной недостаточностью при обнаружении коронавируса госпитализируются в ГКБ №6 Фото: Архив КП

Но вернемся к истории Веры Аркадьевны. Мог ли все-таки «не тот» аппарат способствовать ее уходу из жизни? Высказывания профессора Аллахвердяна на этот счет осторожны. По его словам, определить, действительно ли процедура ухудшила состояние здоровья конкретного пациента можно, лишь изучив историю болезни и проведя независимую экспертизу, а рассуждать «теоретически» в данном контексте неправильно. Того же мнения придерживаются и другие медицинские эксперты.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По факту смерти пациентки Ляпуновой проводятся проверки, по итогам которых станет понятно – есть ли виновники этой трагедии. Росздравнадзор уже сообщил, что в документах обнаружены нарушения, но они незначительны. Решающее же слово остается за Следственным комитетом, только вот срок завершения экспертизы неизвестен.

Дочь погибшей все еще ждет окончательных результатов. Предварительные ее не удовлетворили, так как в предоставленных документах женщина усмотрела расхождения в диагнозах и причинах смерти. Как поясняет Юлия, по итогам проверки было непонятно, стала ли причиной смерти Веры Аркадьевны хроническая почечная недостаточность или пневмония.

– Патологоанатом пытался нас заверить, что мама умерла бы независимо от того, заболела бы она пневмонией или нет и независимо от того, на каком аппарате приводили диализ, – говорит девушка. – Но мы не верим в это, ведь пока она получала регулярный диализ на высокопоточном аппарате, она вела совершенно нормальную жизнь. Поэтому мы настояли на проведении дополнительной экспертизы с привлечением специалистов из других регионов и готовы ждать ее итогов.

Отметим, что заведующий реанимации был уволен из больницы через несколько дней после того, как Юлия написала обращение. В Минздраве подтвердили эту информацию, но причин не пояснили.

Судя по всему, узнать об истинных причинах гибели Веры Аркадьевны семье предстоит еще нескоро. Несколько медицинских специалистов, попросивших не называть их имен, солидарны во мнении, что искать виновных в этой ситуации почти бесполезно. По крайней мере, этого не следует делать на уровне отдельных медучреждений.

– Врачи инфекционной больницы, которых назначили «главными по ковиду», виновны лишь в том, что, не располагая полноценными знаниями, опытом и оборудованием для лечения хронических пациентов, исполняли некорректно составленный приказ маршрутизации данных пациентов. Эту ситуацию должны были предусмотреть или вовремя спохватиться именно организаторы здравоохранения и главный специалист, – считает эксперт.

Редакция выражает родным и близким Веры Аркадьевны глубокие и искренние соболезнования.