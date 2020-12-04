Утро в Ижевске: новые дворы, победитель международного конкурса и дизайнерский самолет

Главные и интересные новости Ижевска и Удмуртии к этому часу, Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 декабря, долгожданная пятница. В ожидании выходных и скорейшего отдыха не забываем и о работе. Поэтому, перед началом хорошего и продуктивного дня, предлагаем прочитать наши новости одной строкой:

- 11 кабинетов антикоагулянтной терапии открыли в Удмуртии

- В доме творчества Первомайского района Ижевска отрыли скалодром

- Мужчина подозревается в убийстве тещи в Удмуртии

- Новые трамваи «Львенок» пройдут опытную обкатку в Ижевске

- Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин не примет участие во втором этапе Кубка России

- 19-летнюю девушку насмерть сбили на трассе в Удмуртии

- Прокуратура проверит факт загрязнения реки Иж

- Ижевская фигуристка Алина Загитова в роли ведущей: олимпийский чемпион оценил ее навыки

- Дорогу на улице Парашютной отремонтируют в Ижевске

А теперь с подробностями:

Победа на международном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации Воткинска

Виктор Дылдин, ученик Воткинска, стал участником конкурса-фестиваля «Волшебные звезды Праги». Конкурс прошел в Чехии, а на родину мальчик уже вернулся с уверенной победой и лауреатом I степени.

18 новых дворов на 2021 год

Фото: архив КП

Найден подрядчик, который в следующем 2021 году проведет ремонт 18 дворов Ижевска. Работы в столице Удмуртии планируют выполнить с 15 апреля по 30 сентября. В некоторых дворах жильцы сами выделили средства на ремонт.

Восьмиконечная звезда в небе

Фото: пресс-центр Центра территориального развития

Ижевские дизайнеры украсили самолет компании «Ижавиа». Боинг окрасили в традиционные для республики цвета, и у него теперь на хвосте красуется всеми знакомый символ Удмуртии - восьмиконечная звезда.

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