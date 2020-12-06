Погода в Ижевске: стабильные -10°C и небольшой ветер

Рассказываем о погоде на предстоящую неделю Фото: Диля Ахмадишина

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. По данный Удмуртского гидрометцентра, температура всю неделю не опуститься ниже -10°C, а на небе будет немного облачно.

В понедельник, 7 декабря, по данным гидрометцентра температура воздуха прогреется до -8°C. Облачность переменная и временами небольшой снег.

Во вторник, 8 декабря, максимальная температура воздуха будет -9°C. При этом синоптики обещают, что небо будет облачным. Осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Среда, 9 декабря, обещает быть более ясным, но температура станет чуть ниже и опустится до -10°C. Ветер сменит направление на Северо-Запад, а скорость останется прежней 3 м/с.

Четверг, 10 декабря, будет также облачным и без осадков, а температура воздуха не опустится ниже -9°C. Скорость Западного ветна немного уменьшится до 2 м/с.

В пятницу, 11 декабря, погода ничем не удивит: всё те же максимальные -10°C. Только теперь ветер будет дуть Южный, но с той же скоростью 2 м/с.

В суббота, 12 декабря, на небе будет облачно, но всё ещё без осадков. На столбике термометра будет -9°C.

Воскресенье, 13 декабря, будет облачно и значительно похолодает. Днем обещают -13°C. Ветер станет юго-западным, со скоростью 2 м/с.

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