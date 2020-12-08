Утро в Ижевске: активная пенсионерка-волонтер, письмо для Деда Мороза и труп женщины в реке

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 декабря. На улице уже чувствуется приятный предновогодний морозец, и солнце все чаще стало нас радовать. Делитесь, какие зимние забавы увлекли вас в прошедшие выходные, тем более, что сегодня погода также подходит для прогулок. Будет ясно и безветренно. Но одевайтесь теплее, а пока делаете это, читайте наши новости одной строкой:
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Пенсионерка-волонтер
За два года Любовь Коробейникова приняла участие в 80 мероприятиях
Фото: личный архив героев
Любови Коробейниковой - 66 лет. Она один из самых активных «серебряных» волонтеров Ижевска - за последние два года женщина приняла участие в 80 мероприятиях и даже помогала в организации «Формулы 1»! Как ей это удается, расскажет «Комсомолка».
Письмо Деду Морозу
Письмо для Деда Мороза: как писать и куда отправлять свои новогодние желания жителям Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Близится Новый год - время чудес, подарков, и исполнения желаний. Всем известно, что главный специалист в этом деле - Дедушка Мороз. Редакция «Комсомолки» расскажет, как правильно написать письмо, куда его отправлять и от кого еще дети могут получить подарки на праздник.
Труп женщины на дне реки
Труп женщины достали со дна реки Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии
В Удмуртии со дна реки Чепца в Глазове спасатели подняли тело женщины. На данный момент причины и обстоятельства гибели женщины неизвестны, но выясняются.
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