Утро в Ижевске: активная пенсионерка-волонтер, письмо для Деда Мороза и труп женщины в реке

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 декабря. На улице уже чувствуется приятный предновогодний морозец, и солнце все чаще стало нас радовать. Делитесь, какие зимние забавы увлекли вас в прошедшие выходные, тем более, что сегодня погода также подходит для прогулок. Будет ясно и безветренно. Но одевайтесь теплее, а пока делаете это, читайте наши новости одной строкой:

50-метровый бассейн в Ижевске планируют сдать к сентябрю 2021 года

У Центрального автовокзала Ижевска задержали двух молодых людей с полутора килограммами наркотиков

Ижевские школы искусств получили 27 миллионов рублей на обновление материальной базы

Архитекторы Удмуртии представят эскизы проектов стелы «Город трудовой доблести» для Ижевска

Водитель автобуса сбил насмерть пенсионерку в Удмуртии

Видео: красота Удмуртии в финальном ролике туристического проекта «ДаУР!»

На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук

Ижевчанина задержали за организацию наркопритона

Ученые из Удмуртии научились выращивать землянику в пробирке

Далее с подробностями

Пенсионерка-волонтер

За два года Любовь Коробейникова приняла участие в 80 мероприятиях Фото: личный архив героев

Любови Коробейниковой - 66 лет. Она один из самых активных «серебряных» волонтеров Ижевска - за последние два года женщина приняла участие в 80 мероприятиях и даже помогала в организации «Формулы 1»! Как ей это удается, расскажет «Комсомолка».

Письмо Деду Морозу

Письмо для Деда Мороза: как писать и куда отправлять свои новогодние желания жителям Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Близится Новый год - время чудес, подарков, и исполнения желаний. Всем известно, что главный специалист в этом деле - Дедушка Мороз. Редакция «Комсомолки» расскажет, как правильно написать письмо, куда его отправлять и от кого еще дети могут получить подарки на праздник.

Труп женщины на дне реки

Труп женщины достали со дна реки Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

В Удмуртии со дна реки Чепца в Глазове спасатели подняли тело женщины. На данный момент причины и обстоятельства гибели женщины неизвестны, но выясняются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

У хоккейного клуба «Ижсталь» поменялся главный тренер

Константин Котов стал членом Общественной палаты Ижевска

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.