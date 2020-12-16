Утро в Ижевске: рабочее 31 декабря, отмена гуляний и отец-одиночка с 4 детьми

Ижевск. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 декабря, среда. Сегодня ожидается облачная погода, пройдет снег, днем -9°С. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Новогодние утренники в Удмуртии пройдут без родителей и аниматоров

- Врезался в КамАЗ: в ДТП Удмуртии погибли 2 человека, дети – в больнице

- Алкорейтинг: Удмуртия вошла в топ-3 самых пьющих регионов России

- На пост первого вице-премьера Удмуртии утвердили Константина Сунцова

- Председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии освободили от должности

- Бюджет Удмуртии на 2021 год принят в окончательном чтении

- Спецучреждения Удмуртии проверят после трагедии в Башкирии

- Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышен на 12,5%

- График закрытия детсадов на 2021 год подписан в Ижевске

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Рабочее 31 декабря

Фото: архив редакции

Глава Удмуртии отказался от выходного дня. Все, баста, карапузики. Будем работать.

Отмена гуляний

Фото: архив редакции

В связи с эпидемической обстановкой 2020 год в Ижевске будут провожать без традиционных массовых гуляний на Центральной площади.

Праздничное настроение в столице Удмуртии все равно будет создаваться за счет яркой иллюминации на улицах и ледового городка.

«Папа, мы с тобой будем жить»

Отец-одиночка Фото: Амир Закиров

Деревня Постол находится в часе езды от Ижевска. Здесь, в небольшом старом доме на 2 хозяев, живет 35-летний Константин. У него парализована левая часть тела. Несмотря на это, он один воспитывает четырех сыновей. Почему дети остались без мамы и как семья живет в старом доме – в статье.

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