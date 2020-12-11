Утро в Ижевске: продление работы общепитов, 10 фото «Львят», крупная авария и «Карапузы!»

Ночью будет похолодание
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! На календаре 11 декабря, пятница. Сегодня ожидается небольшая облачность, снега вновь не будет. Одевайтесь теплее, ведь ночью обещают снижение температуры до -20 градусов. Пока вы строите планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
- Новый тренер хоккейной «Ижстали» рассказал о задачах для команды
- Экс-зек с ножом напал на пенсионерку из Ижевска
- На ул. Пойма в Ижевске обустроят пешеходный переход
- Прокуратура добилась проведения капремонта в квартире инвалида в Удмуртии
- Оперштаб опроверг слухи о распылении веществ над Ижевском
- Выехал на встречку для обгона: две легковушки и автобус столкнулись в Удмуртии
- На замену освещения в Ижевске объявили аукцион на 251 миллион рублей
- Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» из Ижевска получил национальную спортивную премию
- Суд рассмотрит апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в феврале
- Арфистка из Ижевска стала лауреатом международного конкурса «Щелкунчик»
- Более десятка участников прислали видео для конкурса «Карапузы, на старт!»
- Ижевского подростка обвиняют в продаже наркотиков
- 643 жителя предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение в Удмуртии
- Удмуртские бренды вошли в топ-10 конкурса «Вкусы России»
- Авторазбор загорелся на улице Красноармейская в Ижевске
- Недостача: грузчик из Удмуртии подозревается в краже 700 тысяч рублей у своей компании
- Для жителей Удмуртии упростят получение налогового вычета за квартиру по ипотеке
- Есть вопрос: когда заработают ледовые переправы и безопасно ли кататься на коньках на обычном водоеме?
- Фотофакт: лед добывают на пруду в Ижевске для строительства ледового городка
- Полиция изъяла больше 5 кг наркотиков у безработного в Ижевске
- Школьников Ижевска будут обеспечивать бесплатным горячим питанием в 2021 году
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Продление работы баров и ресторанов
В Удмуртии планируют продлить работу баров и ресторанов
Фото: pixabay.com
В октябре этого года барам и ресторанам нашего края запретили работать с 23:00 до 07:00. Но уже с этой пятницы ограничительные меры планируют ослабить. «Комсомолка» узнала у представителей ресторанного бизнеса, что они думают по этому поводу.
10 фото новых низкопольных трамваев
Длина вагона в «Львятах» - на 2,5 метра больше, чем в чешской «Татре». Здесь 161 место (в «Татре» - 146), в том числе 40 сидячих (в «Татре» - 34)
Фото: Амир Закиров
Новые трамваи «Львята» совсем скоро будут доступны всем пассажирам Ижевска. Вагоны оснащены мощными обогревателями, пандусами и USB-розетками, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем посмотреть на фотографии в нашем материале.
Крупная авария без жертв
Фото: ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus
Сразу семь автомобилей столкнулись в центре Ижевска. Виновник ДТП получил травмы, к счастью, обошлось без жертв. На близлежащих улицах образовались пробки. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Участвуй в «Карапузах»!
Видео присылайте до 21 декабря!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Хе-хей! Конкурс «Карапузы, на старт!» от «Комсомолки» в самом разгаре! Успейте принять участие, расскажите своим знакомым родителям и получайте классные подарки: детские игрушки, конструктор, сертификаты в центр развития и вкусняшки!
Если вашему малышу или малышке от 7 месяцев до 3 лет, отправляйте видео, на котором ваш малыш ползет, ходит или выполняет какие-то спортивные упражнения согласно номинации конкурса: лучший костюм ребенка, лучшая группа поддержки, лучшая приманка, смешные падения, самый спортивный.
Ждем ваши видео на почту kp@mgcentr.ru или в сообщения группы Комсомольская правда | Ижевск до 21 декабря!
Желаем отличных выходных!
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