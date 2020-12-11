Утро в Ижевске: продление работы общепитов, 10 фото «Львят», крупная авария и «Карапузы!»

Ночью будет похолодание Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре 11 декабря, пятница. Сегодня ожидается небольшая облачность, снега вновь не будет. Одевайтесь теплее, ведь ночью обещают снижение температуры до -20 градусов. Пока вы строите планы на выходные, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- Новый тренер хоккейной «Ижстали» рассказал о задачах для команды

- Экс-зек с ножом напал на пенсионерку из Ижевска

- На ул. Пойма в Ижевске обустроят пешеходный переход

- Прокуратура добилась проведения капремонта в квартире инвалида в Удмуртии

- Оперштаб опроверг слухи о распылении веществ над Ижевском

- Выехал на встречку для обгона: две легковушки и автобус столкнулись в Удмуртии

- На замену освещения в Ижевске объявили аукцион на 251 миллион рублей

- Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» из Ижевска получил национальную спортивную премию

- Суд рассмотрит апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в феврале

- Арфистка из Ижевска стала лауреатом международного конкурса «Щелкунчик»

- Более десятка участников прислали видео для конкурса «Карапузы, на старт!»

- Ижевского подростка обвиняют в продаже наркотиков

- 643 жителя предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение в Удмуртии

- Удмуртские бренды вошли в топ-10 конкурса «Вкусы России»

- Авторазбор загорелся на улице Красноармейская в Ижевске

- Недостача: грузчик из Удмуртии подозревается в краже 700 тысяч рублей у своей компании

- Для жителей Удмуртии упростят получение налогового вычета за квартиру по ипотеке

- Есть вопрос: когда заработают ледовые переправы и безопасно ли кататься на коньках на обычном водоеме?

- Фотофакт: лед добывают на пруду в Ижевске для строительства ледового городка

- Полиция изъяла больше 5 кг наркотиков у безработного в Ижевске

- Школьников Ижевска будут обеспечивать бесплатным горячим питанием в 2021 году

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Продление работы баров и ресторанов

В Удмуртии планируют продлить работу баров и ресторанов Фото: pixabay.com

В октябре этого года барам и ресторанам нашего края запретили работать с 23:00 до 07:00. Но уже с этой пятницы ограничительные меры планируют ослабить. «Комсомолка» узнала у представителей ресторанного бизнеса, что они думают по этому поводу.

10 фото новых низкопольных трамваев

Длина вагона в «Львятах» - на 2,5 метра больше, чем в чешской «Татре». Здесь 161 место (в «Татре» - 146), в том числе 40 сидячих (в «Татре» - 34) Фото: Амир Закиров

Новые трамваи «Львята» совсем скоро будут доступны всем пассажирам Ижевска. Вагоны оснащены мощными обогревателями, пандусами и USB-розетками, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем посмотреть на фотографии в нашем материале.

Крупная авария без жертв

Фото: ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

Сразу семь автомобилей столкнулись в центре Ижевска. Виновник ДТП получил травмы, к счастью, обошлось без жертв. На близлежащих улицах образовались пробки. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Участвуй в «Карапузах»!

Видео присылайте до 21 декабря! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Хе-хей! Конкурс «Карапузы, на старт!» от «Комсомолки» в самом разгаре! Успейте принять участие, расскажите своим знакомым родителям и получайте классные подарки: детские игрушки, конструктор, сертификаты в центр развития и вкусняшки!

Если вашему малышу или малышке от 7 месяцев до 3 лет, отправляйте видео, на котором ваш малыш ползет, ходит или выполняет какие-то спортивные упражнения согласно номинации конкурса: лучший костюм ребенка, лучшая группа поддержки, лучшая приманка, смешные падения, самый спортивный.

Ждем ваши видео на почту kp@mgcentr.ru или в сообщения группы Комсомольская правда | Ижевск до 21 декабря!

Желаем отличных выходных!

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