Итоги недели в Ижевске: поставка вакцины от коронавируса, изменение времени работы ресторанов и назначение и.о. зампредседателя правительства

Вспоминаем события за минувшую неделю Фото: Алена Селезнева

На календаре – суббота, 12 декабря. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Фотофакт: лед добывают на пруду в Ижевске для строительства ледового городка

- 50-метровый бассейн в Ижевске планируют сдать к сентябрю 2021 года

- Школьников Ижевска будут обеспечивать бесплатным горячим питанием в 2021 году

- На замену освещения в Ижевске объявили аукцион на 251 миллион рублей

- За год в Ижевске автомобилисты сбили 285 пешеходов

- Для жителей Удмуртии упростят получение налогового вычета за квартиру по ипотеке

- Консультационный центр в Удмуртии начнет вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями

- Суд рассмотрит апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в феврале

- Три тысячи пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства от коронавируса

- Пенсионер развел костер у здания администрации Сарапула в Удмуртии

- Архитекторы Удмуртии представят эскизы проектов стелы "Город трудовой доблести" для Ижевска

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Как будут работать кафе и рестораны?

С 11 декабря общепиту в Удмуртии разрешили работать до 01:00 часов. Изменения внесли в распоряжение главы Удмуртии об ограничительных мерах. На территории кафе и ресторанов должны будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.

Общепит в Удмуртии будет работать до часа ночи Фото: pixabay.com

Новый и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии

Эльвиру Пинчук назначили на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии и она сконцентрируется на сфере здравоохранения. До этого, с 27 октября, она была советником главы Удмуртии Александра Бречалова по здравоохранению.

На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук Фото: vk.com/a.brechalov

Вакцинация от коронавируса

В Удмуртию пришла партия из 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Вакцинация начнется уже 14 декабря 2020 года. Конечно, в первую очередь прививки поставят медикам в «красной зоне», сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Вакцинация от коронавируса начнется в Удмуртии 14 декабря Фото: vk.com/a.brechalov

250 зараженных в сутки

7 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире федерального канала рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и сообщил, что республика готова к показателям 200-250 выявленных случаев в сутки.

Данные на 7 декабря 2020 года Фото: Архив КП

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