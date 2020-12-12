Итоги недели в Ижевске: поставка вакцины от коронавируса, изменение времени работы ресторанов и назначение и.о. зампредседателя правительства

Вспоминаем события за минувшую неделю
Фото: Алена Селезнева
На календаре – суббота, 12 декабря. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- Фотофакт: лед добывают на пруду в Ижевске для строительства ледового городка
- 50-метровый бассейн в Ижевске планируют сдать к сентябрю 2021 года
- Школьников Ижевска будут обеспечивать бесплатным горячим питанием в 2021 году
- На замену освещения в Ижевске объявили аукцион на 251 миллион рублей
- За год в Ижевске автомобилисты сбили 285 пешеходов
- Для жителей Удмуртии упростят получение налогового вычета за квартиру по ипотеке
- Консультационный центр в Удмуртии начнет вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями
- Суд рассмотрит апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в феврале
- Три тысячи пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства от коронавируса
- Пенсионер развел костер у здания администрации Сарапула в Удмуртии
- Архитекторы Удмуртии представят эскизы проектов стелы "Город трудовой доблести" для Ижевска
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Как будут работать кафе и рестораны?
С 11 декабря общепиту в Удмуртии разрешили работать до 01:00 часов. Изменения внесли в распоряжение главы Удмуртии об ограничительных мерах. На территории кафе и ресторанов должны будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.
Общепит в Удмуртии будет работать до часа ночи Фото: pixabay.com
Новый и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии
Эльвиру Пинчук назначили на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии и она сконцентрируется на сфере здравоохранения. До этого, с 27 октября, она была советником главы Удмуртии Александра Бречалова по здравоохранению.
На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук Фото: vk.com/a.brechalov
Вакцинация от коронавируса
В Удмуртию пришла партия из 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Вакцинация начнется уже 14 декабря 2020 года. Конечно, в первую очередь прививки поставят медикам в «красной зоне», сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.
Вакцинация от коронавируса начнется в Удмуртии 14 декабря Фото: vk.com/a.brechalov
250 зараженных в сутки
7 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире федерального канала рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и сообщил, что республика готова к показателям 200-250 выявленных случаев в сутки.
Данные на 7 декабря 2020 года
Фото: Архив КП
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Фото: Архив КП
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