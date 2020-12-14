Утро в Ижевске: два прорыва на ул. Нижней, разбитая в Удмуртии машина участницы группы Pussy Riot и восьмое место наших биатлонисток на эстафете Кубка мира Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 14 декабря, в Ижевске ожидается переменная облачность и до -11°С. Заваривайте горячий чай и читайте нашу подборку новостей одной строкой:

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Наши восьмые!

Ульяна Кайшева, биатлонистка из Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала восьмой в эстафетной гонке Кубка мира по биатлону. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), Кайшева выступала в одной команде с Евгенией Павловой, Ириной Казакевич и Ларисой Куклиной. В общей сложности на огневых рубежах они совершили восемь промахов и зашли на один штрафной круг. Отметим, Ульяна Кайшева бежала последней, она обошлась без дополнительных патронов.

Разбили лобовое стекло и испортили бензобак

Фото: facebook.com/citizenshteyn

Мария Алехина - участница группы Pussy Riot (Пусси Райот) сообщила в своем «Инстаграме», что ее машину испортили в Удмуртии, в поселке Балезино. По словам девушки, разбили лобовое стекло автомобиля, испортили бензобак и подрезали тормоза.

Прорывало два раза

Фото: Анастасия Волкова

Днем 12 декабря в Ижевске на улице Нижней произошло крупное затопление проезжей части. Об этом рассказали очевидцы. На следующий день, 13 декабря, вновь поступило сообщение о порыве водопровода.

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