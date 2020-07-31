2020-07-31T17:07:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 31 июля 2020 года: 20 человек выздоровели

Рассказываем, что произошло за день
Инга Коган
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Фото: РixabayФото: Рixabay
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В Удмуртии 31 июля 20 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Но в тоже время 18 заболели.

COVID-19 нашли у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Можге, Воткинском, Кезском, Сарапульском районах.

Всего зарегистрировано 2 378 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 918 человек выздоровели. 47 летальных случаев. 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

Еще новости по коронавирусу:

- Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации заявил, что в России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону. Но в тоже время, в июне и июле число заболевших коронавирусом постепенно сокращается.

- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался смягчать общенациональные меры карантина из-за новой вспышки заражения коронавирусом.

- Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов в районах Удмуртии начнется в августе

На четырех улицах Ижевска приостановят движение автомобилей

ИСТОЧНИК KP.RU

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