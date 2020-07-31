Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 31 июля 2020 года: 20 человек выздоровели

В Удмуртии 31 июля 20 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Но в тоже время 18 заболели.

COVID-19 нашли у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Можге, Воткинском, Кезском, Сарапульском районах.

Всего зарегистрировано 2 378 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 918 человек выздоровели. 47 летальных случаев. 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

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