Утро в Ижевске: благотворительная акция, синтезатор удмуртской речи и субсидии по оплате ЖКХ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 августа. Ожидается 20 градусов тепла и облачная погода с прояснениями. Желаем отличного начала недели, а вы пока читайте новости одной строкой:

Первый матч ижевский «Зенит» проведет без зрителей

21 тысяча семей из Удмуртии получили субсидии на оплату ЖКХ

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил работы по подготовке города к началу отопительного сезона

На ликвидацию последствий грозы в Удмуртии направят более 1 млн рублей

Никто, кроме нас: скульптуру в Ижевске превратили в десантника

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Ижевчане могут помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей

Ижевчане могут помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семейФото: pixabay.com

С 1 августа в Ижевске стартовала благотворительная республиканская акция «Помоги собрать ребенка в школу». Ижевчане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к учебному году (подробнее).

Ремонт дороги Глазов-Яр-Пудем закончили в Удмуртии

Ремонт дороги Глазов - Яр - Пудем закончили в Удмуртии Фото: Миндортранс УР

Работы на автодороге Глазов-Яр-Пудем в Ярском районе завершены. Общая протяженность участка ремонта составила 2,98 км. Об этом сообщили в Миндортрансе республики (подробнее).

Ученые создадут синтезатор удмуртской речи

Ученые создадут синтезатор удмуртской речиФото: Архив КП

Сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН рассказали о новшествах в лингвистике. Об этом сообщили на сайте института (подробнее).

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