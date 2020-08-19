Утро в Ижевске: доход главы Удмуртии, странный мужчина на Центральной площади и похудевшая до 27 кг девушка

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 августа, среда. В городе сегодня переменная облачность, днем +10...+13 градусов, местами дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «Это, безусловно, правильное решение»: в Госдуме прокомментировали предложение о закрытие кальянных до конца года.

- Не теряйте свою бдительность! Более 100 тысяч рублей мошенники похитили у ижевчанки.

- Полицейские задержали жителя Московской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Из-за пьяного водителя на трассе Удмуртии произошло ДТП.

- «Мы ею очень гордимся!»: олимпийская чемпионка Алина Загитова получила аттестат.

- Суд рассмотрит дело 29-летнего жителя Удмуртии, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ДОХОД ГЛАВЫ УДМУРТИИ

Фото: Амир Закиров

Глава Удмуртии отчитался о доходах за 2019 год. Документ был опубликован на сайте главы и правительства республики (подробнее).

В 23 ГОДА, ПРИ РОСТЕ 163 см ЖИТЕЛЬНИЦА УДМУРТИИ ВЕСИТ 27 КГ

Сердце и печень могут отказать в любой момент: жительница Удмуртии похудела до 27 кило и довела себя до анорексии.

СТРАННЫЙ МУЖЧИНА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Фото: злой ижевчанин

В одной из групп Ижевска на днях появился гневный пост от анонимного пользователя. Он пишет, что на Центральной площади города ходит мужчина и распускает руки.