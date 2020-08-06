Утро в Ижевске: незаконная плата за отдых, долгожданное благоустройство лесополосы и открытые границы

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 августа, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем +27...+29 градусов, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Еще два участка дороги в Удмуртии отремонтированы и сданы.

- Госдума поддержала идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей.

- 3 августа в Ижевске работник завода обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.

- В Ижевске пройдет уникальный фестиваль по интерактивному боксу.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- «Квадрокоптеры и арбалеты»: в колонии Удмуртии за полгода жители пытались разными способами пронести 110 телефонов.

- Следователь из Удмуртии назначен руководителем следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

- Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых россиянок по версии японских СМИ. В рейтинг попали еще 2 спортсменки и супермодели с мировым именем.

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ОТКРЫТЫ ГРАНИЦЫ

Фото: pixabay.com

Какие зарубежные страны могут посетить ижевчане? (Подробнее).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ У ТРК "СТОЛИЦА"

Фото: Сергей Грачев

В прямом эфире глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о начале работ на территории у ТРК «Столица». На улице Ворошилова начнется в этом году, старт проекта ожидается на следующей неделе (подробнее).

НЕЗАКОННАЯ ПЛАТА ЗА ОТДЫХ

Фото: Архив

В прокуратуру Якшур-Бодьинского района обратились местные жители, которые рассказали о взимании платы за проезд на пляж – Селычкинский проезд. По обращению была проведена проверка (Подробнее).