Утро в Ижевске: незаконная плата за отдых, долгожданное благоустройство лесополосы и открытые границы

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 августа, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем +27...+29 градусов, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Еще два участка дороги в Удмуртии отремонтированы и сданы.
- Госдума поддержала идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей.
- 3 августа в Ижевске работник завода обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.
- В Ижевске пройдет уникальный фестиваль по интерактивному боксу.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- «Квадрокоптеры и арбалеты»: в колонии Удмуртии за полгода жители пытались разными способами пронести 110 телефонов.
- Следователь из Удмуртии назначен руководителем следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
- Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых россиянок по версии японских СМИ. В рейтинг попали еще 2 спортсменки и супермодели с мировым именем.
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ОТКРЫТЫ ГРАНИЦЫ
Фото: pixabay.com
Какие зарубежные страны могут посетить ижевчане? (Подробнее).
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ У ТРК "СТОЛИЦА"
Фото: Сергей Грачев
В прямом эфире глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о начале работ на территории у ТРК «Столица». На улице Ворошилова начнется в этом году, старт проекта ожидается на следующей неделе (подробнее).
НЕЗАКОННАЯ ПЛАТА ЗА ОТДЫХ
Фото: Архив
В прокуратуру Якшур-Бодьинского района обратились местные жители, которые рассказали о взимании платы за проезд на пляж – Селычкинский проезд. По обращению была проведена проверка (Подробнее).