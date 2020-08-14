Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 14 августа 2020 года: новая жертва вируса и 29 случаев заражения

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На утро 14 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки еще один человек скончался (мужчина, 63 года) и 29 человек выписали. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, 2 жителей Сарапульского района (с. Северный, с. Сигаево), по одному случаю в Глазове и Киясовском районе (с. Киясово).

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 296 в удовлетворительном состоянии, 108 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии. Всего на 14 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 735 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 261 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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