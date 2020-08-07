Дискотеки на теплоходе, кино по четвергам и открытые концерты: чем ижевчане могут заняться в августе Фото: Архив КП

Последний месяц лета будет насыщенным. «Комсомолка» собрала главные мероприятия, которые пройдут в Ижевске.

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ ОТ ФИЛАРМОНИИ

Удмуртская филармония запустила фестиваль «Лето в городе» Фото: Архив КП

Удмуртская филармония запустила фестиваль «Лето в городе». Ижевчан ждут концерты под открытым небом – послушать живую музыку можно будет в городских парках.

6 августа в 19:30 - Солисты оркестра «Арсенал-бэнд» выступят в Сквере Оружейника Драгунова.

7 августа в 19:00 – Оркестр «Золотая мелодия» и Капелла Удмуртии «Век русского романса» выступит на площадке Открытого сада

8 августа в 21:00 – на Центральной площади состоится Openair 180 лет П.И.Чайковскому от Государственного симфонического оркестра Удмуртии

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КИНОВЕЧЕРА В МУЗЕЕ ИЗО

Фото:https://vk.com/urmii

Каждый четверг на протяжении августа Музей изобразительных искусств будет проводить киновечера. Участники смогут посмотреть фильмы, а после обсудить картины.Записаться на киновечер можно в сообщениях группы.

Где: Музей Изобразительных Искусств, ул. Кирова 128.

Когда: каждый четверг августа (6, 13, 18, 27) с 18:30 до 20:00.

Вход: 200 рублей. В стоимость входит просмотр фильма и посещение выставки «Открытая мастерская». Количество мест ограничено.

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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ ИЗО

Фото:https://vk.com/urmii

В августе ижевчане смогут посетить несколько выставок, организованных Музеем изобразительных искусств.

«AQUAрель»: 114 работ разных художников, каждая из которых выполнена в уникальной технике. Экспозиция получила приз зрительских симпатий как проект года. Посетить ее можно будет до 30 августа. Режим работы: вторник-воскресенье, с 10:00 до 20:00.

«Родные адреса»: Выставка Творческого Объединения Удмуртии, для которой художники, фотографы и скульпторы создали свои работы. Экспозиция уже посетила 8 регионов и теперь остановилась в Удмуртии. Посетить ее можно будет до 16 августа. Режим работы: вторник-воскресенье, с 10:00 до 20:00.

Где: Выставочный зал на Пушкинской, 247

Вход: по билету 150 руб. – общий, 100 руб. – льготный (студенты, пенсионеры), 80 руб. – школьники. Дети до 6- бесплатно.

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ПРАЗДНИК «АРТ-ЛУД»

Фото:https://vk.com/dondydor

Уже завтра ижевчане смогут познакомиться с лэнд-артом – направлением искусства, в котором создаваемые произведения тесно связаны с ландшафтом. Целую неделю мастера строили скульптуры из дерева и металла, чтобы 8 августа все желающие смогли их увидеть.

Кроме того, гости праздника смогут поработать с природными материалами, прогуляться по парку с экскурсоводом, обучиться кузнечному ремеслу и плетению венков из цветов и трав.

Где: культурно-туристический парк «ДондыДор», д. Адам (около 10 км от Глазова).

Когда: 8 августа с 9:00

Вход: свободный

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ЭКСТРИМ-ФЕСТИВАЛЬ MADMARS

Фото:https://vk.com/mad_mars_2020

Один из самых ярких фестивалей этого месяца. Индийские танцы, велогонка, мастер классы по граффити и гончарному делу –и всё на одной площадке. А еще дискотека, музыка и развлечения для детей и взрослых.

Где: Енот-парк, ул. Орджоникидзе, 23Б.

Когда: 8 августа с 10:00

Вход: свободный

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ВЕЧЕРИНКА НА ТЕПЛОХОДЕ

Фото:https://vk.com/bar.svet

Желающие как следует оторваться, могут отправиться на круиз-вечеринку, которая пройдет на теплоходе «Москва-117». Разношерстныйлайн-ап, летний хаус, коктейли «Пьяный боцман»и другие – скучно точно не будет. Начав на ижевской пристани, тусовка переместится в бар «Свет».

Где: Пристань «Ижевск», теплоход «Москва-117».

Когда: 8 августа, сбор в 20:30, отплытие в 21:00.

Вход: заранее- 200 рублей, в день вечеринки- 300

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ФЕСТИВАЛЬ «Улетай-2020»

Фото:https://vk.com/uletayfest

Один из самых ожидаемых фестивалей этого года пройдет с 21 по 23 августа. Для гостей выступят несколько десятков исполнителей, в том числе 7Б, НАИВ, Мельница, Ундервуд, NoizeMC, «Кис-Кис», Brainstorm, Мураками и многие другие.

Где: с. Лагуново, Сарапульский район.

Когда: с 21 по 23 августа.

Вход: билет на три дня фестиваля- 3000 рублей.

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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЫ «Тангыра»

Фото:https://vk.com/tangyra

Самый необычный фестиваль лета по мнению организаторов. Участники смогут послушать музыку финно-угорской, славянской и тюркской молодежи, поучаствовать в этнических мастер-классах и даже написать песню на языках народов России. Кстати, мероприятие пройдет в формате Drive-In– гости будут наблюдать за происходящем из машины, соблюдая социальную дистанцию.

Важно! Для участия необходимо зарегистрировать автомобиль на сайте Дома Дружбы Народов.

Где: парковка ТРЦ «ТАЛИСМАН», Ижевск

Когда: 8 августа с 17:00 до 22:00

Вход: свободный

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ФЕСТИВАЛЬ ДЕРЕВЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ«ГУРТ- Fest»

Фото:https://vk.com/festgurtfest

Кибашлыос, вукомлэзен, лудорвай батыр, кырзасьарама и, конечно, юмшан! Чтобы понять, о чём речь– придётсяехать и смотреть на фестиваль деревенкой культуры «ГУРТ-Fest». Участникам обещают жаркую танцевальную битву folk и break, состязания казаков, арт- площадки, мастер классы и мёд с квасом. Специально в честь праздника запустят единственную действующую ветряную мельницу Удмуртии.

Где: Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

Когда: 15 августа с 12:00.

Вход: билет от 50 до 100 рублей.

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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКТОНИКА – ТАБАНЬ FEST»

Фото:https://vk.com/ektonika_open_air

Перепечи и табани из печи, большая удмуртская дискотека, вечерка и другие забавы для ценителей фольклорных вечеринок, жизнь в палаточном городке, танцы и ярмарка – все это ждет участников фестиваля «Эктоника – Табань Fest».

Где: Усадьба Тол Бабая, с. Шаркан

Когда: 14 и 15 августа

Вход: детям до 7 лет вход бесплатный, детский билет 7 - 12 лет - 700 рублей, остальные - 800 рублей.

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ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЙОГЕ, БЕГУ И ЦИГУНУ

Фото:https://vk.com/beactive18

Весь август в парках Ижевска будут проходить открытые занятия по йоге, бегу и цигуну. А с 10 по 16 августа пройдет проект «Будь в движении» - ижевчане смогут попрактиковаться в боевых искусствах, футболе, зумбе, баскетболе, аэробике. Всё на открытом воздухе в парке им. Кирова. С программой можно ознакомиться в группе «Будь в движении»«В Контакте».

*Опенэйр, акварель, драйв-ин, фест, фолк, брейк

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